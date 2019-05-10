Em situações precárias, consultório clandestino é interditado em Bela Vista

Região
O local, que funcionava na casa de uma mulher de 70 anos, apresentava condições precárias de higiene e inadequadas para o atendimento odontológico
Um consultório odontológico que funcionava de forma clandestina foi interditado nessa quinta-feira (9), em Bela Vista, durante ação conjunta do CRO-MS (Conselho Regional de Odontologia de MS) com a Vigilância Sanitária do município.
O local, que funcionava na casa de uma mulher de 70 anos, apresentava condições precárias de higiene e inadequadas para o atendimento odontológico, colocando em risco a saúde da população. Além de não possuir as documentações necessárias, a profissional também estava irregular.
“O Conselho tem por atribuição garantir que o serviço odontológico oferecido à população seja de qualidade. Realizar tratamento odontológico nessas condições pode colocar a saúde da pessoa em risco”, explica o presidente do CRO-MS, José Wilson Capdeville.
A ação foi desencadeada por denúncia.
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