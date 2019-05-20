Assentamento São Gabriel, em Corumbá, vai ganhar escola e posto de saúde

Saúde e educação
Em reunião, foi assinada ordem de serviço para a unidade de saúde e a liberação do processo licitatório para construção da escola
O assentamento São Gabriel, localizado às margens da rodovia BR-262, na área rural de Corumbá, vai ganhar uma escola e um posto de saúde. O anúncio dos serviços foi feito durante reunião na sexta-feira, 17 de maio, realizada no próprio projeto de assentamento rural.
No encontro entre prefeitura e assentado, foi assinada ordem de serviço para a unidade de saúde e a liberação do processo licitatório para construção da escola. O orçamento é R$ 433,2 mil.
Neste primeiro momento, segundo a prefeitura, a escola vai atender a Educação Infantil (pré-escolar) até a primeira série do Ensino Fundamental. Futuramente vamos estender até a 5ª série do Ensino Fundamental.
As ações de recuperação das estradas vicinais que cortam toda aquela região serão executadas de maneira contínua.
Para a vice-presidente da Associação dos Pequenos Produtores, a confirmação das obras atende a um antigo anseio dos moradores do assentamento São Gabriel. “A gente fica muito feliz, porque é uma luta de muito tempo que a gente tem. Agora estamos confiantes e valeu a pena nosso empenho”, disse Vera Batista.
Operação Excesso de Defesa
Investigação da Política Civil apontou irregularidades
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS