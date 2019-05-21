Sistemas do Detran apresentam falhas e serviços são interrompidos

Região
Órgão afirmou que técnicos da superintendência estão investigando o problema, mas ainda não há previsão de retorno à normalidade.
Quem deixar Aquidauana O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) informou no início desta tarde (21) que os sistemas hospedados na SGI (Superintendência de Gestão da Informação) estão apresentando falhas e que os serviços oferecidos à população foram suspensos.
Em nota, o órgão afirmou que técnicos da Superintendência estão investigando o problema, mas ainda não há previsão de retorno à normalidade.
O DETRAN afirmou ainda que a agência localizada dentro do Shopping Campo Grande – em Campo Grande – a 135 quilômetros de Aquidauana, está enfrentando pane elétrica desde o período matutino e que a empresa responsável já foi acionada, porém também não há previsão de retorno.
O órgão pediu para que os usuários entrem em contato com a agência antes de se deslocarem. O telefone da Central de Informações é o (67) 3368-0500.
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LUTO
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