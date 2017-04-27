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Solidariedade

Famílias se mobilizam pela internet para doação de sangue

Redes Sociais e Instituto Sangue Bom são ferramentas para promover campanhas

Flavio Brito

Publicado em 27/04/2017 às 16:50

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O esforço do professor Carlos Rezende, o Carlão, segue alcançando resultados positivos em prol do aumento no número de doadores de sangue e medula óssea. Por meio das rede sociais como o Facebook, o recém-lançado Instituto Sangue Bom reúne informações sobre quem precisa de uma doação urgente, além de conteúdo explicativo para quem  deseja se tornar um doador regular. 

Um dos apoiados pelas campanhas realizados pelo instituto atualmente é o aquidauanense Celso Henrique Monteiro, que mora em São Paulo, e passa por um tratamento de saúde. Ele está internado no Hospital Professor Edmundo Vasconcelos, o jovem tem o tipo sanguíneo O-, mas todas as tipagens podem ser doadas em nome do paciente. Na página oficial do Instituto Sangue Bom é possível localizar campanhas dedicadas a pacientes de todas parte do país.

O professor Carlão conta que o instituto agora trabalha para montar sua sede em Campo Grande, depois de receber a doação do espaço. “Agora, nós contamos com a parceria de empresários e amigos para conseguir o mobiliário  e todo o material necessário”, conta o professor. Para chamar ainda mais atenção para a causa,  a entidade promove no domingo (30), na Capital a “2ºCorrida e Caminhada Sangue Bom” – com largadas marcadas para as 8h, no estacionamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. 

Outro paciente que precisa da doação de sangue para a continuidade de um tratamento médico é o sobrinho do ex-vereador por Aquidauana, Wilson Ferreira, Ricardo Alexandre Vicente Ferreira, que está internado na Santa Casa de Campo Grande. O rapaz precisa de doadores de sangue B+, mas todos os tipos são bem-vindos para repor o estoque de sangue para o hospital. O ex-vereador usou o seu perfil no Facebook para pedir ajuda para os amigos e parentes. 

SERVIÇO

Doação em nome de:
Celso Henrique Selma de Lima Monteiro
Banco de sangue
Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 2.533 - fone (11) 3373-2050 – São Paulo
2ª a 6ª-feira - das 8h às 17h 
Sábado - 8h as 12h

Hospital professor Edmundo Vasconcelos 
Avenida Borges Lagoa 1450 
Fone: (67) 5080-4435
2ª a 6ª-feira - das 8h às 17h 
Sábado - 8h as 12h


Doação em nome de:
Ricardo Alexandre Vicente Ferreira
Santa Casa de Campo Grande 
Rua Eduardo Santos Pereira, 88

2ª a 5ª-feira
das 7h30 às 11h e das 13h às 16h
6ª-feira
das 7h30 às 11h e das 13h às 15h
Mais informações: (67) 3322-4126.

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