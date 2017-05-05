Pesquisa revela que trabalhar na velhice faz bem e prolonga a vida

Pesquisa feita pela Universidade Cornell, dos Estados Unidos, revela que a capacidade de trabalho dos idosos, percentualmente, é muito maior do que alguns imaginam.

Segundo os dados, aos 65 anos de idade o trabalhador perde apenas 5% de sua capacidade de trabalho em relação à média, 20% aos 75 e 50% aos 85 anos de idade.

A pesquisa revela outro dado interessante: a taxa de mortalidade entre quem para de trabalhar é muito alta. Em síntese: trabalhar faz bem. Prolonga a vida...