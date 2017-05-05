Pesquisa revela que trabalhar na velhice faz bem e prolonga a vida

Longevidade
Aos 65 anos pessoas perdem apenas 5% da capacidade de trabalho
Pesquisa feita pela Universidade Cornell, dos Estados Unidos, revela que a capacidade de trabalho dos idosos, percentualmente, é muito maior do que alguns imaginam.
Segundo os dados, aos 65 anos de idade o trabalhador perde apenas 5% de sua capacidade de trabalho em relação à média, 20% aos 75 e 50% aos 85 anos de idade.
A pesquisa revela outro dado interessante: a taxa de mortalidade entre quem para de trabalhar é muito alta. Em síntese: trabalhar faz bem. Prolonga a vida...
Saúde
Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
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