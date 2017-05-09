Família de jovem com problemas psiquiátricos pede ajuda para interná-la

O drama da família da jovem de 17 anos que está internada no Hospital Regional de Aquidauana, mas precisa de tratamento psiquiátrico, continua. No dia 9 de março, o site de O Pantaneiro publicou uma matéria relatando o caso. Ela chegou a ser tratada com o diagnóstico de esquizofrenia, mas foi atestada com um transtorno de personalidade. Desde que a primeira matéria foi publicada, a jovem chegou a ser levada para casa, mas teve de retornar ao hospital depois de registrar novos surtos.

A família vive na Vila Eliane e tenta interná-la em alguma clínica especializada de Mato Grosso do Sul, por meio da gerência municipal de saúde. Uma liminar chegou a ser expedida para que o poder público providencie a internação, mas, de acordo com o pai da paciente, a gerência de saúde alega falta de vagas dentro e fora do Estado. A menina precisa ser tratada em uma clínica que aceite receber menores de idade.

As tentativas de fuga continuam ocorrendo e o pai da jovem disse, em conversa com a equipe de reportagem, que se preocupa com a segurança dos demais pacientes. “Eles não têm ideia do risco que estão correndo”, disse o pai, em virtude da violência com que a paciente age, toda vez que tem uma crise. A família recorreu à Defensoria Pública em Aquidauana e o caso remetido para a Vara da Infância, já que ela ainda é menor de idade.

Jovem vem sendo sedada no Hospital Regional de Aquidauana

O gerente municipal de saúde, Eduardo Moraes disse no início de março, que a Prefeitura faria o que fosse possível para atendê-la, tanto que contratou uma psiquiatra para atender a adolescente uma vez por semana, todas às quintas-feiras, na rede pública, até que houvesse uma vaga disponível em hospitais ou clínicas de Campo Grande. Do contrário, o atendimento seria feito em hospitais de Aquidauana, mesmo que a estrutura não seja o ideal para o caso.

O pai da jovem informou que ela tem recebido soro e só ela controlada quando recebe os sedativos. A equipe médica não pode oferecer nenhum tratamento clínico à moça. A equipe de reportagem entrou em contato na manhã desta terça-feira com gerente municipal de saúde, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.