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Hospital Regional de Ponta Porã lança site para facilitar acesso às informações

O site, que entrou no ar hoje facilita acesso da população a serviços oferecidos

Flavio Brito

Publicado em 10/05/2017 às 13:25

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Hospital Regional de Ponta Porã lança site para facilitar acesso às informações

O site, que entrou no ar hoje facilita acesso da população a serviços oferecidos

Um site para Hospital Regional Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã) foi criado para garantir facilidade de acesso às informações e aos serviços oferecidos pela instituição. O objetivo da direção do Hospital Regional com o lançamento da página na internet é se aproximar cada vez mais da população atendida, que engloba Ponta Porã e outros sete municípios da região sul do estado, cerca de 204 mil habitantes.

“Hoje, temos a grata satisfação de apresentar aos usuários do Hospital Regional um site com conteúdo simples e objetivo, de uma forma bem transparente, para que a população possa acompanhar as ações que vem ocorrendo no Hospital, possa ter acesso às informações úteis, a localização e assim criar um novo canal de comunicação nesta era digital, onde tudo é através de um clique. O Hospital tem mais de 23 anos e nunca teve um site, então é com muita alegria que lançamos mais esta ferramenta de comunicação entre o Hospital e os usuários de Ponta Porã e região”, destacou o diretor geral do Hospital Regional de Ponta Porã, Franco Monteiro Xavier.

Na página do Hospital, a população encontra informações sobre o Hospital, que conta com 104 leitos, sendo 30 de Clínica Médica, 26 Clínica Cirúrgica e Ortopédica, 21 de Clínica Obstétrica e 27 de Clínica pediátrica, além de 15 leitos na sala verde (observação no PS) e três salas no Centro Cirúrgico, e informações sobre os serviços oferecidos, entre eles atendimento de baixa e média complexidade nas unidades de internação, cirurgias de médio e pequeno porte, atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia e exames laboratoriais e de imagem como Raio X, Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia e Eletrocardiograma.

Além disso, a população tem acesso a dicas para melhorar a saúde e a qualidade de vida, primeiros socorros, higiene bucal e prevenção de doenças como hipertensão arterial, osteoporose, conjuntivite, entre outras. (http://hrpp.org.br/prevencoes/)

No site também estão disponíveis informações úteis para pacientes, acompanhantes e visitantes como telefone para agendamento de consultas (67 3926-6725), horário de visitas, recomendações gerais durante os atendimentos e internações, e notícias sobre tudo o que acontece no Hospital, como eventos e divulgação de novos serviços.

Outra novidade é que o site também é responsivo, ou seja, se adapta a vários tamanhos de tela e permite que o usuário acesse com qualquer aparelho móvel com internet, seja por meio de celulares ou tablets. É um mecanismo que garante modernidade à página do Hospital Regional de Ponta Porã e é uma tendência no Brasil e em todo o mundo.

Acesse o site do Hospital Regional de Ponta Porã.

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