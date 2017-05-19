Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:49

Buscar

Últimas notícias
X

Saúde

Atlântico Super Center realiza ação voltada para a saúde do trabalhador

Equipe do ESF José Vória realizam os atendimentos que começaram ontem

Flavio Brito

Publicado em 19/05/2017 às 10:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A equipe do ESF José Vória realiza hoje (19) uma ação de atendimento e prevenção em saúde no Atlântico Super Center. O vento batizado de “O bem-estar na empresa – saúde do trabalhador” ocorre uma vez por ano. De acordo com a direção, os 167 funcionários têm a chance de realizar consultas, fazer o pedido de exames e atualizar a carteira de vacinação.

O Atlântico Super Center recebe apoio da equipe do ESF que atende o bairro Santa Terezinha. Os atendimentos começaram ontem (18) e se estendem até às 17h desta sexta-feira (19). “Nos trabalhamos na ESF José Vória e dentro dessa área, nós temos empresas, supermercados, escolas e igrejas. Em vez de a população ir até a unidade, nós vamos até onde a comunidade está para oferecer nossos serviços”, explica a enfermeira Jacqueline, do ESF José Vória.

De acordo com a direção da empresa, a ação é desenvolvida para garantir o bem-estar do funcionário dentro da empresa. A equipe tem a chance de receber atendimento médico e odontológico. Esta é a terceira edição – que é feito em virtude da preocupação com a saúde do trabalhador. No período da tarde, os atendimentos começam às 13h e seguem até às 17h.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anvisa aprova novo medicamento para prevenção da enxaqueca

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Saúde

Rede Hemosul MS alerta para estoque crítico de sangue O+ e convoca doadores

Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento

Saúde

MS chega a 30 mortes por chikungunya e 9.832 casos confirmados neste ano

Publicidade

Saúde

Produtos irregulares vendidos como "emagrecedores" são proibidos pela Anvisa

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo