Atlântico Super Center realiza ação voltada para a saúde do trabalhador

A equipe do ESF José Vória realiza hoje (19) uma ação de atendimento e prevenção em saúde no Atlântico Super Center. O vento batizado de “O bem-estar na empresa – saúde do trabalhador” ocorre uma vez por ano. De acordo com a direção, os 167 funcionários têm a chance de realizar consultas, fazer o pedido de exames e atualizar a carteira de vacinação.

O Atlântico Super Center recebe apoio da equipe do ESF que atende o bairro Santa Terezinha. Os atendimentos começaram ontem (18) e se estendem até às 17h desta sexta-feira (19). “Nos trabalhamos na ESF José Vória e dentro dessa área, nós temos empresas, supermercados, escolas e igrejas. Em vez de a população ir até a unidade, nós vamos até onde a comunidade está para oferecer nossos serviços”, explica a enfermeira Jacqueline, do ESF José Vória.

De acordo com a direção da empresa, a ação é desenvolvida para garantir o bem-estar do funcionário dentro da empresa. A equipe tem a chance de receber atendimento médico e odontológico. Esta é a terceira edição – que é feito em virtude da preocupação com a saúde do trabalhador. No período da tarde, os atendimentos começam às 13h e seguem até às 17h.