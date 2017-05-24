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Saúde

Hemosul faz apelo para doadores de sangue dos tipos O- e O+

Em Aquidauana, durante o 3º Encontro de Relíquias, equipes vão cadastrar doadores de medula

Flavio Brito

Publicado em 24/05/2017 às 10:16

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Doadores de todas as tipagens sanguíneas que vivem em Mato Grosso do Sul estão sendo convocados pela Rede Hemosul para doação de sangue. O apelo tem objetivo específico: atender pacientes internados em estado grave, especialmente aqueles que necessitam de sangue O- e O+.

Atualmente, o Hemosul trabalha com 10% do estoque de sangue dos tipos O- e O+. O nível é considerado crítico, já que a rede de coleta do Governo do Estado oferta sangue para todos os hospitais públicos e privados de Mato Grosso do Sul.
Em Campo Grande, doadores que puderam ajudar podem procurar o Hemosul Centro (Av. Fernando Correa da Costa, 1304), o Hemosul Santa Casa (Rua Eduardo Santos Pereira, 88, São Francisco) e o Hemosul Hospital Regional (Rua Engenheiro Lutherio Lopes, 36, Aero Rancho).

No interior, doações podem ser feitas nas cidades de Dourados, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Informações sobre horários de funcionamento de todas as unidades podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312-1500  e (67) 3312-1517, ou pelo site da Rede Hemosul.

Doação de medula óssea

Em Aquidauana, O Instituto Sangue vai oferecer aos aquidauanenses uma grande oportunidade durante o 3º Encontro Relíquias de Aquidauana, que ocorre entre os dias 2, 3 e 4 de junho, na avenida Pantaneta. Durante o evento, os visitantes poderão realizar o cadastro para se tornarem um doador de medula óssea, com o apoio da equipe do Hemosul da Capital.

Como doar sangue 

Para doar sangue é preciso seguir algumas regras: estar munido com documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista.

Os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos. Há uma ressalva para quem tem 16 e 17 anos: o menor de idade tem que estar acompanhado de pai ou mãe ou responsável legal, ou então pode retirar na unidade de doação um modelo de declaração (também disponível no site), levar para mãe, pai ou responsável legal assinar e então reconhecer firma desta assinatura. Se o menor de idade for emancipado pode ir sozinho ao Hemosul, e apresentar o documento de emancipação. Se for casado, levar a certidão de casamento que já é suficiente para a liberação.

Embora a lei permita a doação de pessoas abaixo de 50 Kg, a Rede Hemosul-MS reserva-se o direito de aceitar apenas doadores com 55 kg ou mais, para a melhor utilização do sangue coletado e segurança do doador. O doador deve estar bem alimentado para doar sangue. Não se pode doar sangue em jejum. Mas deve-se evitar alimentos com excesso de gordura quando for realizar a doação. É recomendado alimentação saudável.

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