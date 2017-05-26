Vacinação contra gripe é prorrogada até junho

A campanha nacional de vacinação contra a Influenza foi prorrogada até o dia 9 de junho, já que apenas 60,5% da população que faz parte do grupo de risco foi imunizada no país. Em Mato Grosso do Sul, a cobertura vacinal foi de 58,71%. A campanha será estendida para todos os municípios do Estado.

De acordo com dados divulgados pela SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul), 349.660 doses das 750 mil enviadas para o Estado foram aplicadas, totalizando 58,71%.

Conforme boletim epidemiológico da SES, com dados atualizados até quarta-feira (24), 38 casos de Influenza A foram confirmados em Mato Grosso do Sul em 2017. Campo Grande foi o município com mais confirmações, somando 14. Aquidauana registrou dois casos de influenza A (H3N2).

Corumbá registrou 9, Ladário e Santa Rita do Rio Pardo 3, e Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Inocência, Ivinhema, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Rio Verde Sidrolândia e Sonora tiveram um caso cada.