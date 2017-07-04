Ministério da Saúde aprova construção do Hospital Regional de Dourados

O Ministério da Saúde aprovou nesta segunda-feira (3.7) os projetos de arquitetura e engenharia da construção do Hospital Regional de Dourados. Com esta aprovação, o projeto fica apto a pagamento. O Hospital Regional atenderá pacientes dos 34 municípios das regiões da Grande Dourados, Conesul e faixa de fronteira. Segundo o deputado federal Geraldo Resende (PSDB), a aprovação é uma conquista importante para a população de Dourados e demais regiões, e fruto de um trabalho árduo que uniu esforços das equipes do parlamentar e da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com envolvimento pessoal do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).



“Não medimos esforços para tornar realidade o sonho de dotar Dourados de uma estrutura hospitalar digna da importância da nossa cidade. Esta notícia é uma grande vitória, que coroa nosso comprometimento com o projeto. Conseguimos inicialmente evitar o cancelamento da emenda de autoria do então deputado e hoje vereador Marçal Filho (PSDB), de R$ 4,4 milhões, para o início da construção. Lutamos para que fosse realizado um convenio de R$ 15,9 milhões no Ministério da Saúde, celebrado no final do ano passado, necessário para continuidade da tramitação do processo”, comemorou o deputado federal Geraldo Resende.



A unidade especializada será edificada com recursos federais e estaduais totalizando um investimento de R$ 27,2 milhões. Nessa primeira etapa serão investidos R$ 22,7 milhões, sendo R$ 6,7 milhões de contrapartida do Governo Estadual. “Com esse hospital, os moradores dos municípios da região de Dourados não precisarão viajar para receber atendimento na rede de atenção às urgências e emergências da Capital, trazendo tranquilidade também para os seus familiares”, destacou o governador Reinaldo Azambuja.



Após o término da construção, serão necessários outros R$ 24 milhões para a conclusão total da obra do Hospital Regional de Dourados. O governador Reinaldo Azambuja já autorizou a equipe da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) a iniciar o processo de licitação.



O Hospital Regional de Dourados será ponto de atenção, prioritariamente, da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas e da Rede da Pessoa com Deficiência. A unidade de referência terá perfil assistencial de hospital geral, que priorizará as linhas de cuidados de urgência/emergência, cardiologia, nefrologia, oftalmologia e cirurgia geral.



A unidade será contemplada com leitos distribuídos em enfermaria masculina e feminina, de isolamento, UTI adulto, isolamento UTI adulto, UTI pediátrica, isolamento UTI pediátrico, leitos de observação adulto, centro cirúrgico e obstétrico, farmácia, unidade de nutrição, anexo de serviços, pronto atendimento e observação de isolamento, recuperação e pós-anestésica e recuperação de endoscopia, totalizando 71 leitos e 6.022 m² de área.

A demanda atende um anseio antigo da população e faz parte da reestruturação do sistema de Saúde de Mato Grosso do Sul planejado pelo governador Reinaldo Azambuja.