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Saúde

Município de Miranda faz projeto para zera filas de cirurgias eletivas

Pela primeira vez na história de Miranda, até cirurgia de Próstata foi realizada no Hospital Municipal,

Renan Nucci

Publicado em 22/07/2017 às 08:30

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Cumprindo cronograma autorizado pela Prefeita Marlene Bossay, a Secretaria de Saúde e Saneamento de Miranda vem diminuindo a fila de pacientes que esperam por cirurgias eletivas. Com isso, o número de pacientes que necessitam de transferência para a realização de cirurgias em hospitais de Aquidauana e Campo Grande continua diminuindo consideravelmente.

Um dos motivos da diminuição da fila é a agilidade da equipe médica do Hospital Municipal Renato Albuquerque Filho. As cirurgias eletivas foram implantadas na gestão anterior da Prefeita Marlene, e interrompidas na administração passada. A triagem dos pacientes iniciou ainda no mês de fevereiro deste ano, com consultas na UBS Aldo Bongiovanni, e as cirurgias foram retomadas em março e são realizadas desde então no Hospital Municipal Renato Albuquerque Filho.

Várias cirurgias são realizadas no Hospital Municipal, dentre elas: Hernioplastias, Colecistectomias, Histerectomias, Postectomias, Perineoplastias, Prostatectomias, Cesarianas, entre outras, além das pequenas cirurgias.  Pela primeira vez na história de Miranda, até cirurgia de Próstata foi realizada no Hospital Municipal, além de outras cirurgias que em muitos lugares não fazem pelo SUS.

Para o médico cirurgião Dr. Diogo Bossay, que faz parte da equipe cirúrgica, as cirurgias são um grande avanço para a saúde da população, e o suporte dado pela prefeitura em profissionais e materiais, dá segurança para a equipe e pacientes realizarem os procedimentos em Miranda.

A Prefeita Marlene lembra que a saúde foi a maior reclamação enquanto caminhava nos bairros em 2016, e que isso motivou a colocar esse setor como prioritário de sua administração após a vitória nas urnas. “Não poderia deixar de investir e melhorar algo tão almejado pela população”. Marlene afirmou ainda que Prefeitura está com mais de 10 especialistas atendendo no município pelo SUS, com agendamento na Central de Vagas. Salientou que muitas novidades estão por vir.

Na última semana de junho, os pacientes que passaram pelas cirurgias falaram sobre o alívio de conseguirem realizar seus procedimentos e também sobre as dificuldades em depender do sistema público na busca pelo atendimento em saúde em outras cidades. A população comemora os bons resultados e a melhora significativa nos serviços prestados.

 

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