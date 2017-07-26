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Saúde

Santa Casa de Campo Grande recebe 112 vítimas de trânsito em quatro dias

No mesmo período, entre os dias 21 a 24 de julho, o centro cirúrgico realizou 140 cirurgias ortopédicas

Flavio Brito

Publicado em 26/07/2017 às 10:58

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No fim de semana anterior, o pronto-socorro da Santa Casa de Campo Grande recebeu 112 vítimas de acidentes de trânsito em geral. Destes, 58 pacientes foram encaminhados ao setor de pré-ortopedia. O setor que conta com apenas seis leitos ativos trabalha sempre acima da sua capacidade. 

No mesmo período, entre os dias 21 a 24 de julho, o centro cirúrgico realizou 140 cirurgias ortopédicas. De acordo com médico responsável pela pré-ortopedia, Dr. Demetrius Ismael, 75% dos pacientes que são encaminhados ao setor são vítimas de acidentes de trânsito. “A maioria é vítima de acidente de moto. Estes pacientes chegam aqui com várias fraturas pelo corpo. Muitas vezes um paciente precisa fazer três, quatro, cinco cirurgias diferentes, o que demanda muito tempo”, afirma. 

No mês de junho, o centro cirúrgico realizou 1.951 cirurgias ortopédicas. Em março, a Santa Casa bateu recorde histórico na realização de cirurgias e a especialidade que mais realizou procedimentos foi a ortopedia com 2.123 cirurgias em pacientes de média e alta complexidades. Em 2016, foram 19.058 cirurgias ortopédicas, uma média de 1.500 cirurgias a cada mês. 

A Santa Casa implantou uma equipe cirúrgica extra para minimizar o excesso de demanda que o trânsito impõe ao hospital. Com essa conduta, o tempo de espera por uma cirurgia de trauma diminuiu significativamente. Hoje, aguardam por cirurgia 13 pacientes com traumas de média e alta complexidades e devem ser operados nas próximas horas. 

 

 

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