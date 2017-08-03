Saúde do município recebe novas máquinas de hemodiálise e ambulância

A Prefeitura de Aquidauana, responsável pela administração do Hospital Regional Estácio Muniz, contratou quinze novas máquinas para atender o setor de Hemodiálise. A entrega foi feita na manhã desta quarta-feira (2). De acordo com a administração do Hospital, as máquinas de fabricação alemã devem garantir segurança e atendimento melhor para pacientes renais de Aquidauana e região.

A entrega do equipamento foi feita na presença do secretário de Governo Wezer Lucarelli e do secretário de Saúde Eduardo Moraes, acompanhados da médica, responsável pelo setor de Hemodiálise Carmem Mequi e dos vereadores Edinho Grance, Agnaldo da Saúde e Mauro do Atlântico.

De acordo com as informações da prefeitura, a ação faz parte do programa de investimento na Saúde do município. O equipamento substituirá as máquinas antigas que já apresentam “vícios”, em virtude do tempo de uso. “Temos certeza que este equipamento vai ajudar a salvar vidas” afirmou o Secretário de Governo Wezer Lucarelli.

Segundo publicado pelo vereador Edinho Grance em sua página pessoal, em conversa com a Drª Carmem que é a responsável pelo setor, os equipamentos novos darão melhor atendimento aos pacientes que são atendidos três vezes na semana.

No mesmo dia, uma nova ambulância também foi entregue pela gestão municipal para atender a população. De acordo com as informações do Executivo municipal, uma segunda ambulância deve ser entregue na próxima semana.