Testes rápidos para dengue e chikungunya são incluídos na tabela do SUS

Saúde
Serão ofertados três milhões de testes para serem distribuídos a estados e municípios
Os testes rápidos para dengue e chikungunya foram incluídos na tabela do Sistema Único de Saúde (SUS). A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (10).
A decisão considerou a necessidade de otimizar o diagnóstico laboratorial. Serão disponibilizados aos estados e municípios dois milhões de testes rápidos imunocromatografia qualitativa (IgM/IgG) para dengue e um milhão de testes rápidos imunocromatográficos IgM para chikungunya.
Teste do Zika Vírus
O SUS também já oferece o teste rápido para o zika vírus. É feito em gestantes e nas crianças que têm até 1 ano de idade, com resultado em até 20 minutos. O objetivo é verificar a possível contaminação e possibilitar imediato acompanhamento do caso.
São 2 testes em 1. O primeiro identifica se o cidadão está com o vírus, já o segundo observa se ele já foi portador do vírus em alguma fase da vida.
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