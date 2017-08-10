Testes rápidos para dengue e chikungunya são incluídos na tabela do SUS

Os testes rápidos para dengue e chikungunya foram incluídos na tabela do Sistema Único de Saúde (SUS). A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (10).

A decisão considerou a necessidade de otimizar o diagnóstico laboratorial. Serão disponibilizados aos estados e municípios dois milhões de testes rápidos imunocromatografia qualitativa (IgM/IgG) para dengue e um milhão de testes rápidos imunocromatográficos IgM para chikungunya.

Teste do Zika Vírus

O SUS também já oferece o teste rápido para o zika vírus. É feito em gestantes e nas crianças que têm até 1 ano de idade, com resultado em até 20 minutos. O objetivo é verificar a possível contaminação e possibilitar imediato acompanhamento do caso.

São 2 testes em 1. O primeiro identifica se o cidadão está com o vírus, já o segundo observa se ele já foi portador do vírus em alguma fase da vida.