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Saúde

Unidades de saúde disponibilizam vacinação de HPV para meninos de 11 a 14 anos

Moradores de Aquidauana devem procurar o posto em que são habitualmente atendidos

Flavio Brito

Publicado em 10/08/2017 às 10:32

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O Ministério da Saúde ampliou a vacinação de HPV para meninos de 11 a 14 anos. As unidades de saúde de Aquidauana já receberam as doses e a recomendação da Gerência de Saúde de Aquidauana é que os moradores procurem as unidades onde são atendidos habitualmente. Também poderão receber a vacina homens e mulheres transplantados e oncológicos em uso de quimioterapia e radioterapia. A vacina contra o HPV contribui para redução da incidência do câncer de colo de útero e vulva nas mulheres. A imunização também previne câncer de pênis, ânus, verrugas genitais, boca e orofaringe.

O objetivo da pasta é imunizar 80% do público-alvo. Os jovens precisam tomar duas doses da vacina quadrivalente, com um intervalo de seis meses entre as doses, para ficarem protegidos contra os quatro tipos mais comuns do vírus. A infecção está associada ao desenvolvimento de cânceres de pênis, garganta, ânus e colo do útero.

Para ampliar a cobertura, a vacina de HPV também fará parte do elenco de vacinas a serem ofertadas na Campanha de multivacinação, que acontecerá no período de 11 a 22 de setembro. O Dia D da campanha de vacinação será dia 16 de setembro.

Desde o início da vacinação, em 2014, o Ministério da Saúde distribuiu 26,3 milhões de doses da vacina a todos estados e ao DF. Desses, cerca de 1 milhão foram encaminhados neste ano.

Com a inclusão dos meninos no público-alvo da vacinação, o Brasil se tornou o primeiro País da América do Sul e o sétimo do mundo a oferecer a vacina contra o HPV para esses jovens em programas nacionais de imunizações.

As unidades também contam com doses da vacina contra Meningite para meninos e meninas de 12 e 13 anos. 

UNIDADES DE SAÚDE E SEUS RESPECTIVOS BAIRROS DE ATENDIMENTO

ESF GUANANDY: Parte do centro, Guanandy, Ycaraí, pequena parte do bairro da Serraria.
ESF TRINDADE: Vila Trindade, Bancaria, Colônia Buriti, e pequena parte periférica da Nova Aquidauana.
ESF NOVA AQUIDAUANA: Parte do Bairro Nova Aquidauana.
IZAURA BAES: Parte do bairro Nova Aquidauana onde se encontra o Cherogami, Cristovão I, II, III.
ESF JOÃO JORGE CARNEIRO: Centro, Bairro Alto, Vila dos Sargentos.
ESF CANDIDO PINHEIRO FILHO: Bairro Alto, Pequena parte do Bairro da Serraria.
ESF ANDRÉ MADSEN: Cidade Nova, José Fragelli, Vila Eliane
ESF TIAGO BOGADO: Bairro Alto, Vila Paraíso, Centro, Cidade Nova
ESF FABIO DUTRA DOS SANTOS (Vila Pinheiro): Vila Pinheiro, Bairro da Exposição, Bairro Jardim Aeroporto, Arara Azul.
ESF MODESTO PEREIRA: Periferia e imediações do Morrinho, Distrito de Taunay.
ESF SÃO PEDRO: Vila São Pedro, Ovídio Costa III, Elidio Teles de Oliveira, Santa Terezinha.
ESF JOSÉ VÓRIA: Santa Terezinha, Vila Nenê, Bairro da Serraria, São Cristovão.
ESF CLAUDIO FERNANDO STELLA: Santa Terezinha, Ovídio Costa I - II, e Imediações.
ESF ELCIRIA BRANTES GARCIA: Bairro São Francisco, Vila Popular (Vila 40).
ESF CIPOLÂNDIA: Assentamento Indaiá I-II-III-IV e Perímetro Urbano do Distrito de Cipolândia.
ESF CAMISÃO: Distrito de Camisão e Piraputanga.

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