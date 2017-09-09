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Teste rápido de HIV já está disponível para uso em Mato Grosso do Sul

Simples e eficaz, população já pode adquirir produto

Renan Nucci

Publicado em 09/09/2017 às 08:39

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Com apenas um teste de farmácia já é possível identificar a transmissão da vírus HIV, sem sair de casa. O aparelho acaba de chegar  em Campo Grande e possibilita resultado preciso em 20 minutos.


A Drogaria São Bento é a primeira a disponibilizar o produto no Estado. Segundo a superintendente é uma novidade no mercado farmacêutico e o método pode levar ao tratamento imediato. “Com o diagnóstico obtido com maior rapidez, o paciente poderá se cuidar de imediato, tirar todas as dúvidas. Muitas pessoas atrasam a medicação em relação à doença, por vários motivos, entre eles o fato de ter que se dirigir a uma clínica para obter o diagnóstico. O teste poderá diminuir o números de pessoas que não sabem possuir o vírus”.


O procedimento é rápido e simples. "Primeiro, é preciso limpar o dedo com o álcool, já disponibilizado no kit. Em seguida, pressionar a ponta destravada da lanceta contra o dedo indicador até fazer uma gota de sangue, igual ao que já fazemos o teste da glicemia. Em seguida, recolher este sangue no tubo”, explica Flávia, que também é farmacêutica.


“Após esta etapa, encostar o tubo na parte redonda do teste até esvaziar todo o sague, em seguida pingar 3 gotas neste recipiente e aguardar 20 minutos. Caso apareça 2 linhas é positivo, se for só um tracinho é negativo”, completa ao detalhar que o teste pode ser feito em casa ou nos consultórios farmacêuticos da Rede, onde receberão orientações caso o resultado seja positivo.


O exame, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em maio, detecta a presença dos anticorpos contra o vírus HIV a partir da coleta de gotas de sangue.


Informações do Ministério da Saúde mostram que  827 mil pessoas vivem com HIV/Aids no Brasil. Dessas, cerca de 112 mil não sabem que estão infectados. “O exame feito em casa pode mudar essa realidade e facilitar o tratamento”, aposta Flávia. O exame é vendido, na rede São Bento, a R$ 79,90.

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