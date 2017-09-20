Umidade do ar volta à casa dos 10% e deixa MS na mira de novo alerta do Inmet

Previsão do tempo
Instituto orienta população a beber bastante água e evitar exposição ao sol
A umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul voltou a baixar e variar entre 10% e 20%. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a queda é motivo de alerta e população deve se cuidar. A temperatura máxima em Aquidauana deve ultrapassar os 35°C.
A cidade pantaneira não deve receber chuva nos próximos dias. De acordo com a previsão os dias seguem claros com névoa seca. A temperatura e alerta se repete para as cidades de Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti.
No último dia 13 e 14 setembro, o Inmet já havia emitido alerta de baixa umidade do ar. Há risco de incêndios florestais e à saúde. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.
Instruções
Beba bastante líquido;
Atividades físicas não são recomendadas;
Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e
Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.
Saúde
Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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