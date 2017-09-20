Umidade do ar volta à casa dos 10% e deixa MS na mira de novo alerta do Inmet

A umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul voltou a baixar e variar entre 10% e 20%. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a queda é motivo de alerta e população deve se cuidar. A temperatura máxima em Aquidauana deve ultrapassar os 35°C.

A cidade pantaneira não deve receber chuva nos próximos dias. De acordo com a previsão os dias seguem claros com névoa seca. A temperatura e alerta se repete para as cidades de Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti.

No último dia 13 e 14 setembro, o Inmet já havia emitido alerta de baixa umidade do ar. Há risco de incêndios florestais e à saúde. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Instruções

Beba bastante líquido;

Atividades físicas não são recomendadas;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.