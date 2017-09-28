Em Anastácio, direção do Hospital de Câncer de Barretos faz convite à prevenção

O diretor geral do Centro de Diagnóstico e Prevenção do Hospital de Câncer de Barretos, unidade Nova Andradina, Ademar Capuci, participou de reunião na Câmara de Vereadores de Anastácio, nesta quarta-feira (28), para convidar, principalmente, as mulheres à prevenção do câncer.

O Instituto de Prevenção Antônio Morais dos Santos, unidade em Campo Grande do Hospital de Câncer de Barretos, oferece diagnóstico precoce e prevenção de câncer à população do estado de Mato Grosso do Sul. Foi construída com recursos doados pelo empresário Antônio de Morais dos Santos, sendo composta, em princípio, por uma unidade fixa e outra móvel (carreta).

Ademar Capuci, um dos pioneiros nas atividades em prol do Hospital em Mato Grosso do Sul ressaltou que o ‘câncer tem cura, é a prevenção’. O diretor regional ressalta que, atualmente, o hospital de Câncer de Barretos no Brasil está entre os dois melhores do mundo.

“Hoje, o câncer tem cura, é a prevenção. É muito importante que as mulheres procurem a unidade do hospital de Barretos em Campo Grande, que é o Hospital Antônio Moraes, porque hoje através da prevenção já é possível detectar se a mulher terá câncer nos próximo 10 ou 15 anos. O hospital de Câncer de Barretos no Brasil está entre os dois melhores do mundo. Esta é a realidade do nosso trabalho. Viemos até Anastácio e Aquidauana para trazer uma mensagem, principalmente, às mulheres para que façam sua prevenção”, finalizou.

Não há burocracia para conseguir atendimento, basta ligar e fazer o agendamento.