Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:53

Buscar

Últimas notícias
X

Cura do câncer é prevenção

Em Anastácio, direção do Hospital de Câncer de Barretos faz convite à prevenção

Atendimentos no hospital de Campo Grande e nas unidades móveis (carretas) são gratuitos

Daniele Valentin

Publicado em 28/09/2017 às 08:30

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O diretor geral do Centro de Diagnóstico e Prevenção do Hospital de Câncer de Barretos, unidade Nova Andradina, Ademar Capuci, participou de reunião na Câmara de Vereadores de Anastácio, nesta quarta-feira (28), para convidar, principalmente, as mulheres à prevenção do câncer.

O Instituto de Prevenção Antônio Morais dos Santos, unidade em Campo Grande do Hospital de Câncer de Barretos, oferece diagnóstico precoce e prevenção de câncer à população do estado de Mato Grosso do Sul. Foi construída com recursos doados pelo empresário Antônio de Morais dos Santos, sendo composta, em princípio, por uma unidade fixa e outra móvel (carreta).

Ademar Capuci, um dos pioneiros nas atividades em prol do Hospital em Mato Grosso do Sul ressaltou que o ‘câncer tem cura, é a prevenção’. O diretor regional ressalta que, atualmente, o hospital de Câncer de Barretos no Brasil está entre os dois melhores do mundo.

“Hoje, o câncer tem cura, é a prevenção. É muito importante que as mulheres procurem a unidade do hospital de Barretos em Campo Grande, que é o Hospital Antônio Moraes, porque hoje através da prevenção já é possível detectar se a mulher terá câncer nos próximo 10 ou 15 anos. O hospital de Câncer de Barretos no Brasil está entre os dois melhores do mundo. Esta é a realidade do nosso trabalho. Viemos até Anastácio e Aquidauana para trazer uma mensagem, principalmente, às mulheres para que façam sua prevenção”, finalizou.

Não há burocracia para conseguir atendimento, basta ligar e fazer o agendamento.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anvisa aprova novo medicamento para prevenção da enxaqueca

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Saúde

Rede Hemosul MS alerta para estoque crítico de sangue O+ e convoca doadores

Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento

Saúde

MS chega a 30 mortes por chikungunya e 9.832 casos confirmados neste ano

Publicidade

Saúde

Produtos irregulares vendidos como "emagrecedores" são proibidos pela Anvisa

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo