Cassems lança projeto 'A Literatura Cura' para suavizar dia a dia de pacientes

Foi lançado nesta terça-feira (3) pela Cassems o projeto A Literatura Cura, ação que vai levar a literatura para dentro do Hospital Cassems, como forma de suavizar a internação de pacientes do hospital por meio de poemas, histórias, contos e causos. O evento contou com a participação de escritores, universitários, professores, colaboradores e diretores da Cassems, no auditório do hospital em Campo Grande.

Além do investimento em em atendimento mais humanizado o projeto pretende de maneira personalizada, imprimir um contato mais afetuoso e próximo com os pacientes.

"Todas as vezes que colocamos iniciativas como essa em prática, me emociono, pois sinto que estamos no caminho certo, oportunizando aos nossos pacientes momentos como esse, porque tenho certeza que o amor, o afeto e tudo que envolve o atendimento humanizado são processos essenciais para a cura", frisa o presidente da Cassems, Ricardo Ayache.

Para a escritora e mentora do projeto, Raquel Anderson, o lançamento é um marco e aumenta ainda mais a responsabilidade de fazer com que o projeto dê certo. "Queremos mostrar que o afeto é o diferencia no tratamento dos pacientes", ressalta.

Emocionada por ter sido a primeira paciente a receber o carinho do Projeto a Literatura Cura, Isabel Cristina Brandão, que recentemente terminou o processo de Quimioterapia no Hospital Cassems, disse que guardará para a vida toda o delicado poema que recebeu e que te deu tanta força para seguir em frente.

“Hoje tive a oportunidade de abraçar as pessoas que aprendi a amar no meu processo de tratamento e de agradecer, por saber que aqui eu fui amada desde a recepção, aos enfermeiros, aos médicos e que muito da minha cura tem a ver com isso”, disse.

Projeto

O projeto acontecerá duas vezes por semana, sendo a escritora Raquel e a acadêmica Carolinna Victório as coordenadoras responsáveis por recolher os depoimentos e transforma-los em contos, poesia, livretos e assim por diante.

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