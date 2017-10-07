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Em dois anos, foram registrados 820 novos casos de câncer de mama em MS

Deste total, 460 casos foram contabilizados somente em Campo Grande

Renan Nucci

Publicado em 07/10/2017 às 13:58

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Nos últimos dois anos foram registrados em Mato Grosso do Sul 820 novos casos de câncer de mama, conforme estatística divulgada pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca). Deste total, 460 foram contabilizados em Campo Grande. Em razão do índice, Governo do Estado lança, na próxima segunda-feira (9) a Campanha Outubro Rosa, que é um movimento internacional de enfrentamento a doença e conscientização a respeito do câncer de mama.

Conforme divulgado pela secretaria, as ações deste mês serão voltadas às mulheres, em especial, as acima de 50 anos porque são as que têm maior risco de desenvolver câncer de mama.

Dentre as atividades, haverá evento de conscientização do servidor, feira de alimentos orgânicos e as ações voltadas para a sociedade em geral, além de parcerias com instituições.
Outra finalidade da campanha é aumentar o índice de diagnóstico precoce da doença, já que o Ministério da Saúde, por meio do Inca, recomenda a realização periódica do exame de mamografia, que seria a cada dois anos ou conforme critério médico. A orientação também é com relação a hábitos alimentares saudáveis, a prática de atividades físicas, bem como evitar o consumo de álcool e cigarro.

De acordo com a gerente de Atenção à Saúde da Mulher da Secretaria de Saúde, Hilda Guimarães de Freitas, a ampla divulgação de informações sobre o diagnóstico precoce ainda é um fator determinante para que as mulheres possam buscar o quanto antes o tratamento adequado.

"Contamos com diversos fatores que influenciam diretamente no acompanhamento da doença. Mas o primordial ainda é a conscientização pelo diagnóstico precoce para que o tratamento seja realizado na fase inicial da doença. Hoje, buscamos esta ampla divulgação e incentivamos para que esta paciente também seja uma divulgadora desta ação, expandindo assim as informações sobre a doença", afirmou Hilda.

Lançamento da campanha será às 9h, no saguão na Secretaria de Estado de Saúde.

Sobre a doença

O câncer de mama ainda é a doença com maior ocorrência nas mulheres em Mato Grosso do Sul. Conforme estimativa do Inca, foram registrados 820 casos novos no Estado nos últimos dois anos e 460 casos novos em Campo Grande. Já a taxa de incidência por 100 mil habitantes é de 85,69 em Campo Grande e 65,23 em Mato Grosso do Sul.

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