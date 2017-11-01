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Saúde

Clínica Mais Saúde é inaugurada em Aquidauana e se torna nova opção para atendimento médico

A Clínica disponibilizará de um cartão fidelidade - Saúde Card

Schimene Duque Weber

Publicado em 01/11/2017 às 12:55

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Foi inaugurada na última terça-feira (31) a Clínica Mais Saúde, em Aquidauana. O local terá atendimento nas áreas de Urologia, Ortopedia, Medicina do Trabalho, Dermatologia, Perícia Médica, Pediatria, Cardiologia, Oftalmologia, Endocrinologia, Psiquiatria, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia, Vascular, Psicologia, Nutricionista, Odontologia e Fisioterapia. 

A Clínica disponibilizará de um cartão fidelidade - Saúde Card, com custo mensal de R$20,00. Ao adquirí-lo, o paciente terá direito a consulta pelo valor de R$120,00 e contará com mais de 20 especialidades médicas. O proprietário do Saúde Card também terá descontos com os parceiros da Clínica +Saúde; Alguns dos parceiros já fechados são: Farmácia Farma e Farma - Paula Albres; Laboratório Laca e Farmácia Popular - Marizete e Sérgio Brum; Laboratório Genesis - Tiago Nogueira; Supermercado Atlântico e Shopping Atlantis - Mauro Luiz Batista; NG Centro Automotivo - Juliano Arguelo.

Inauguração

São sócios da Clínica a Dra. Jullyete Gonçalves, Dr. Magno Nogueira e Naiara Nogueira. Marcaram presença no evento de inauguração o Deputado Felipe Orro, o Vice-Prefeito de Jardim, Geraldo Alencar, e pai da sócia Dra. Jullyete, o Prefeito de Anastácio, Nildo Albres, o Secretário de Saúde de Aquidauana, Dr. Eduardo Moraes, o Secretário de Saúde de Miranda, Wilson Braga, representando a prefeita Marlene Bossay e o Dr. Diogo Bossay, o Diretor Clínico do Hospital de Aquidauana, Dr. Marcos Rogério e o Diretor do Funrural, Eulálio Abel Barbosa. 

Durante o dia, o local ainda recebeu a visita dos padres Thiago Machado e Sérgio Lima.

A Clínica Mais Saúde fica localizada na Rua Calógeras, nº 416, no Centro do município.

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