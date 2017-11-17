Acadêmicos da Anhanguera promovem atendimentos de saúde gratuitos no distrito de Cipolândia

Nesta sexta-feira, até 17h, alunos de Enfermagem do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande promovem o projeto Ação em Saúde na Unidade Básica de Saúde de Cipolândia, distrito há 70 km de Aquidauana.

Serão oferecidos serviços gratuitos para a comunidade, como aferição de pressão arterial e de glicemia, procedimentos que auxiliam no diagnóstico de hipertensão e diabetes; cálculo de índice de massa corpórea, que revela para consideração de peso ideal se há propensão de desenvolvimento de doença cardiovascular; coleta do preventivo Papanicolau; e realização de curativos em feridas.

Uma das professoras responsáveis pela iniciativa explica que também serão oferecidas orientações por meio de palestras educativas sobre prevenção dos cânceres de mama e de colo do útero, métodos contraceptivos, educação sexual, entre outros temas. "A escolha da localidade aconteceu por indicação de alunos, seguida da constatação de carência da população por serviços básicos de Enfermagem. Recebemos o apoio da Secretária Municipal de Saúde de Aquidauana e da equipe da UBS para aplicar na prática o conhecimento técnico dos acadêmicos e professores e poder somar aos serviços já oferecidos ao poder público no distrito", declarou a professora de Enfermagem do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, Sandra Lara.

Para participar da ação, basta comparecer à Rua João Victor Nascimento s/n. Informações pelo telefone (67) 3249-1025.