Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:55

Buscar

Últimas notícias
X

Saúde

Acadêmicos da Anhanguera promovem atendimentos de saúde gratuitos no distrito de Cipolândia

Aferição de pressão arterial e glicemia, curativos, coleta de preventivo e palestras sobre prevenção são alguns serviços oferecidos

Schimene Duque Weber

Publicado em 17/11/2017 às 10:42

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nesta sexta-feira, até 17h, alunos de Enfermagem do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande promovem o projeto Ação em Saúde na Unidade Básica de Saúde de Cipolândia, distrito há 70 km de Aquidauana.

Serão oferecidos serviços gratuitos para a comunidade, como aferição de pressão arterial e de glicemia, procedimentos que auxiliam no diagnóstico de hipertensão e diabetes; cálculo de índice de massa corpórea, que revela para consideração de peso ideal se há propensão de desenvolvimento de doença cardiovascular; coleta do preventivo Papanicolau; e realização de curativos em feridas.

Uma das professoras responsáveis pela iniciativa explica que também serão oferecidas orientações por meio de palestras educativas sobre prevenção dos cânceres de mama e de colo do útero, métodos contraceptivos, educação sexual, entre outros temas. "A escolha da localidade aconteceu por indicação de alunos, seguida da constatação de carência da população por serviços básicos de Enfermagem. Recebemos o apoio da Secretária Municipal de Saúde de Aquidauana e da equipe da UBS para aplicar na prática o conhecimento técnico dos acadêmicos e professores e poder somar aos serviços já oferecidos ao poder público no distrito", declarou a professora de Enfermagem do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, Sandra Lara.

Para participar da ação, basta comparecer à Rua João Victor Nascimento s/n. Informações pelo telefone (67) 3249-1025.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anvisa aprova novo medicamento para prevenção da enxaqueca

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Saúde

Rede Hemosul MS alerta para estoque crítico de sangue O+ e convoca doadores

Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento

Saúde

MS chega a 30 mortes por chikungunya e 9.832 casos confirmados neste ano

Publicidade

Saúde

Produtos irregulares vendidos como "emagrecedores" são proibidos pela Anvisa

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo