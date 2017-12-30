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Saúde

Estado realiza 2,3 mil cirurgias oftalmológicas durante mutirão de 15 dias

Quantidade ultrapassou expectativas que previam 1,2 mil procedimentos

Daniele Valentin

Publicado em 30/12/2017 às 08:45

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A SES (Secretaria Estadual de Saúde) anunciou ontem, sexta-feira (29), a realização de 2,3 mil cirurgias oftalmológicas em um mutirão de 15 dias. A quantidade ultrapassou expectativas que previam 1,2 mil procedimentos.

?O projeto deu seguimento à filosofia da Caravana da Saúde, onde o principal objetivo é zerar a fila de espera por procedimentos. Durante o ano ocorreram mais de 18 mil procedimentos oftalmológicos e 2,2 mil consultas. Agora, o Governo do Estado encerrou nesta sexta-feira (29) mais um atendimento feito a pacientes que aguardavam na fila do SUS (Sistema único de Saúde).

Para impedir que municípios de Mato Grosso do Sul perdessem o recurso do Ministério da Saúde, encaminhado especificamente para essas ações, a SES planejou o atendimento.  “de forma emergencial”, de acordo com pactuação feita com gestores municipais.

“Se os municípios não fizessem as cirurgias até hoje (29), eles perderiam o dinheiro. Na verdade, deixariam de ganhar porque o recurso será depositado até fevereiro pelo Governo Federal”, explicou o secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Coimbra.

Algumas cidades não conseguiram realizar nenhuma das cirurgias eletivas, outras realizaram mais do que a meta prevista e alguns municípios executaram parcialmente. “As cidades de Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica e São Gabriel do Oeste foram os municípios que realizaram mais cirurgias do que o previsto ”, informou o secretário.

Ao fim, a ação recebeu R$ 2 milhões de investimento, sendo que o montante  incluiu R$ 1,3 milhão de Campo Grande. As cirurgias foram feitas no Hospital do Câncer, conforme parceria firmada com a SES.

Na manhã dessa sexta-feira (29), Coimbra visitou mais uma vez o local do pós-operatório, na Escola Estadual Maria Constança de Barros Machado. Lá, Coimbra afirmou que pacientes que não conseguiram operar os dois olhos, serão priorizados pela regulação em outra ação. “Nós vamos dar prioridade a quem operou um dos olhos na próxima ação”, disse.

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