Quer comemorar à vontade e sem ressaca no ano novo? Confira receita de 4 sucos detox

?O brasileiro arruma motivos para comemorar o ano inteiro, independente do Natal, Ano Novo ou Carnaval. E é nessa hora, que aparece a ressaca, não é mesmo? O Jornal O Pantaneiro listou quatro receitas de sucos detox para desintoxicar e reidratar.

Com os excessos, o fígado tem dificuldade para metabolizar as toxinas e os sucos detox, além de aumentarem a disposição, deixam a pele hidratada, aprimoram a memória, o sistema imunológico, melhoram o sono, aceleraram o trânsito intestinal e tonificar pulmões, rins e fígado.

Suco da limpeza total

Ingredientes

2 fatias grossas de abacaxi

1 maçã descascada e sem as sementes

1 rodela de gengibre

Modo de fazer: Bata tudo no liquidificador e sirva fresquinho, na hora.

Suco anti-ressaca

Ingredientes

1 maçã

1 cenoura sem casca, picada

2 talos de salsão picados

2 cm de raiz de gengibre sem casca

225 g de frutas vermelhas

Modo de fazer: Passe todos os ingredientes pela centrífuga. Despeje em um copo e sirva imediatamente.





Suco de tomate para ressaca

Ingredientes

5 a 6 tomates

1 copo de água mineral

1 pitada de sal

1 limão (suco)

2 gotas de molho de pimenta

Modo de fazer:Bata bem todos os ingredientes no liquidificador e coe e beba seguida.

Suco para tirar o inchaço

Ingredientes

1 fatia de melancia (250g)

3 talos de salsão (talos e folhas)

3 pedras de gelo

Modo de fazer:Bater no liquidificador e consumir em seguida. Não precisa coar.

A melancia é constituída de 90% de água e estimula o melhor funcionamento dos rins. Tomando esse suco acaba com a retenção de líquidos.

*Com informaçoes Portal Tudo Aqui