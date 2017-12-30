Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 21:33

Buscar

Últimas notícias
X

Imperdível!

Quer comemorar à vontade e sem ressaca no ano novo? Confira receita de 4 sucos detox

Excessos atrapalham o ritmo do fígado e sucos detox aceleraram o trânsito intestinal, além de tonificar os órgãos

Daniele Valentin

Publicado em 30/12/2017 às 11:30

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

?O brasileiro arruma motivos para comemorar o ano inteiro, independente do Natal, Ano Novo ou Carnaval. E é nessa hora, que aparece a ressaca, não é mesmo? O Jornal O Pantaneiro listou quatro receitas de sucos detox para desintoxicar e reidratar.

Com os excessos, o fígado tem dificuldade para metabolizar as toxinas e os sucos detox, além de aumentarem a disposição, deixam a pele hidratada, aprimoram a memória, o sistema imunológico, melhoram o sono, aceleraram o trânsito intestinal e tonificar pulmões, rins e fígado.

Suco da limpeza total

Ingredientes

2 fatias grossas de abacaxi

1 maçã descascada e sem as sementes

1 rodela de gengibre

Modo de fazer: Bata tudo no liquidificador e sirva fresquinho, na hora.

Suco anti-ressaca

Ingredientes

1 maçã

1 cenoura sem casca, picada

2 talos de salsão picados

2 cm de raiz de gengibre sem casca

225 g de frutas vermelhas

Modo de fazer: Passe todos os ingredientes pela centrífuga. Despeje em um copo e sirva imediatamente.


Suco de tomate para ressaca

Ingredientes

5 a 6 tomates

1 copo de água mineral

1 pitada de sal

1 limão (suco)

2 gotas de molho de pimenta

Modo de fazer:Bata bem todos os ingredientes no liquidificador e coe e beba seguida.

Suco para tirar o inchaço

Ingredientes

1 fatia de melancia (250g)

3 talos de salsão (talos e folhas)

3 pedras de gelo

Modo de fazer:Bater no liquidificador e consumir em seguida. Não precisa coar.

A melancia é constituída de 90% de água e estimula o melhor funcionamento dos rins. Tomando esse suco acaba com a retenção de líquidos.

*Com informaçoes Portal Tudo Aqui

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anvisa aprova novo medicamento para prevenção da enxaqueca

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Saúde

Rede Hemosul MS alerta para estoque crítico de sangue O+ e convoca doadores

Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento

Saúde

MS chega a 30 mortes por chikungunya e 9.832 casos confirmados neste ano

Publicidade

Saúde

Produtos irregulares vendidos como "emagrecedores" são proibidos pela Anvisa

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo