Quer comemorar à vontade e sem ressaca no ano novo? Confira receita de 4 sucos detox

Imperdível!
Excessos atrapalham o ritmo do fígado e sucos detox aceleraram o trânsito intestinal, além de tonificar os órgãos
?O brasileiro arruma motivos para comemorar o ano inteiro, independente do Natal, Ano Novo ou Carnaval. E é nessa hora, que aparece a ressaca, não é mesmo? O Jornal O Pantaneiro listou quatro receitas de sucos detox para desintoxicar e reidratar.
Com os excessos, o fígado tem dificuldade para metabolizar as toxinas e os sucos detox, além de aumentarem a disposição, deixam a pele hidratada, aprimoram a memória, o sistema imunológico, melhoram o sono, aceleraram o trânsito intestinal e tonificar pulmões, rins e fígado.
Suco da limpeza total
Ingredientes
2 fatias grossas de abacaxi
1 maçã descascada e sem as sementes
1 rodela de gengibre
Modo de fazer: Bata tudo no liquidificador e sirva fresquinho, na hora.
Suco anti-ressaca
Ingredientes
1 maçã
1 cenoura sem casca, picada
2 talos de salsão picados
2 cm de raiz de gengibre sem casca
225 g de frutas vermelhas
Modo de fazer: Passe todos os ingredientes pela centrífuga. Despeje em um copo e sirva imediatamente.
Suco de tomate para ressaca
Ingredientes
5 a 6 tomates
1 copo de água mineral
1 pitada de sal
1 limão (suco)
2 gotas de molho de pimenta
Modo de fazer:Bata bem todos os ingredientes no liquidificador e coe e beba seguida.
Suco para tirar o inchaço
Ingredientes
1 fatia de melancia (250g)
3 talos de salsão (talos e folhas)
3 pedras de gelo
Modo de fazer:Bater no liquidificador e consumir em seguida. Não precisa coar.
A melancia é constituída de 90% de água e estimula o melhor funcionamento dos rins. Tomando esse suco acaba com a retenção de líquidos.
*Com informaçoes Portal Tudo Aqui
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