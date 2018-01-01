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Saúde

Exagerou no Ano Novo? Confira dicas para enfrentar melhor a ressaca

O jeito é apostar na retirada das toxinas do organismo com vegetais que vão melhorar o metabolismo e trazer o pique de volta

Schimene Duque Weber

Publicado em 01/01/2018 às 09:48

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Se não deu para evitar o exagero na noite do réveillon, agora é a hora de minimizar os danos. Frutas, água e grande quantidade de antioxidantes vão ajudar a eliminar as toxinas que se acumularam com o excesso do etanol no organismo.

“Quando ingerimos bebida alcóolica, o fígado tem enzimas que tentam metabolizar a bebida”, explica o nutrólogo Durval Ribas Filho. “Mas, em excesso, o álcool não é totalmente metabolizado, o que vai gerar o acetaldeído, que é o que causa a dor de cabeça e o mal-estar da ressaca”, explica.

A quantidade de enzimas vai depender de pessoa para pessoa, mas as mulheres, em geral, possuem de 4 a 6 vezes menos enzimas que os homens, explica o especialista.

Assim, substâncias que neutralizam o efeito do acetaldeído e que ajudam na retirada dessas toxinas do organismo são muito bem-vindas na hora da ressaca.

O nutrólogo recomenda, assim, apostar no chá de boldo e nas frutas que aceleram a metabolização. "A frutose e o boldo vão ajudar a metabolizar o álcool", diz.

A nutricionista Lucyanna Kalluf aposta nos fitoquímicos, vegetais que trazem vários benefícios à saúde e são conhecidos como "superfoods". "Mesmo comendo comida de verdade e mantendo uma alimentação saudável, ingerimos pouco desses alimentos maravilhosos', diz. "Vale caprichar nesses alimentos que podem nos proteger". Ela dá uma receita para fazer em casa:

Ingredientes :

- 2 gelinhos de clorofila*

- 1 fatia de abacaxi (ou melão)

- 1 collher (sopa) de frutas vermelhas

- 1 colher (sobremesa) de erva mate

-1 colher (chá) de café verde em pó (à venda em lojas de produtos naturais)

- Água filtrada e gelo (o necessário para completar o copo)

Modo de fazer:

Faça a infusão da erva mate por 5 minutos com água

Bata os outros ingredientes junto com essa infusão no liquidificador coloque gelo. Se quiser coe e adoce com xylitol [adoçante].

Rende: 1 copo (350 ml)

*Para fazer o gelo de clorofila:

- 1 punhado de hortelã

- 6 folhas de couve orgânica

- 1 pedaço médio de gengibre

Modo de fazer:

Bata todos os ingredientes no liquidificador com pouca água. Congele em forminha de gelo e use duas pedras por copo.

Rende: 10 gelinhos.

Suco detox

Outra dica é apostar em um suco detox, para o qual o nutrólogo Durval Ribas Filho dá a receita. Confira:

200 ml de água de coco
1 maçã
1 limão com casca
5 folhas de hortelã

“Basta bater tudo no liquidificador e acrescentar gelo. Não é difícil de fazer e minimiza bastante o mal-estar”, diz Ribas Filho.

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