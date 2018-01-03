Notificações de dengue em 2017 foram menores em sete anos no Estado

Os casos de dengue em 2017 foram os menores registrados em sete anos no Estado. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde (SES) no dia 29 de dezembro, ao todo foram 6.201 notificações da doença. Desde 2010, os anos com maiores índices foram 2013 com 102.026, 2010 com 85.597 e 54.874 em 2016.

De acordo com o boletim, 17 municípios estão com alta incidência de casos, sendo mais de 300 para cada grupo de 100 mil habitantes, entre eles Camapuã, São Gabriel do Oeste, Jaraguari, Três Lagoas, Corumbá, Costa Rica e Santa Rita do Pardo.

Campo Grande está com 290,9 incidência para cada grupo de 100 mil habitantes e a situação é considerada como média. Ao todo 35 cidades estão nesta classificação.

Ainda segundo a SES, três óbitos foram registrados em 2017 por conta da dengue, sendo uma em cada município: Camapuã, Aquidauana e Cassilândia.

Seguido de 2017, 2014 também está entre os anos com menores índices de incidência da doença com 9.256 notificações, seguido de 2011 com 15.506 e 2012 com 16.506.