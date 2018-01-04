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MS teve no ano passado menor registro de dengue em 8 anos

Luiz Guido Junior

Publicado em 04/01/2018 às 15:12

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Mato Grosso do Sul teve no ano passado o menor registro de casos de dengue em 8 anos. O dado foi divulgado em boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde e conforme relatório, em 2017 foram registradas 6.201 notificações.

No comparativo ano a ano o número representa uma drástica queda já que em 2010 foram registrados 82.597 casos, no ano seguinte 15.506 e em 2012 foram 16.506 notificações. Já 2013 foi o ano que mais tiveram casos registrados da doença sendo 102.026 casos. Em 2014 foram registrados 9.256, no ano seguinte 46.070 e no ano passado foram notificados 59.874.

Ainda conforme relatório, 17 município do Estado estão com alta incidência nos casos da doença, ou seja, acima de 300 casos por 100 mil habitantes. Quem lidera o ranking é Camapuã, que possuí pouco mais de 13 mil habitantes e notificou132 casos de dengue em 2017. Em segundo está São Gabriel do Oeste, com 24 mil habitantes e 209 notificações seguido por Eldorado com 12 mil habitantes e 97 casos.

No ranking, Campo Grande aparece com médica incidência com 832 mil habitantes e 2.416 casos de dengues.

Em relação a mortes pela doença foram registrados três casos sendo eles em Aquidauana, Camapuã e Cassilândia. Destes municípios apenas Camapuã faz parte das cidades com alto índice da doença.

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