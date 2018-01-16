MS terá mais cinco aparelhos de radioterapia para tratar câncer pelo SUS

A rede de tratamento de câncer do SUS (Sistema Único de Saúde) em Mato Grosso do Sul vai crescer nos próximos anos. Serão instalados em hospitais da Capital e do interior do Estado mais cinco aparelhos aceleradores lineares – utilizados no tratamento da doença. Três ficarão em Campo Grande, um em substituição ao já existente no Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA) e os outros dois nos hospitais Universitário e Regional; o restante irá para o interior, em locais a serem definidos pelo Ministério da Saúde.

Estimativa do secretário estadual de Saúde, Carlos Coimbra, é que a instalação do primeiro aparelho inicie em fevereiro deste ano. “O equipamento já está em Mato Grosso do Sul desde maio de 2017 e será instalado no Hospital de Câncer. O Governo do Estado repassou R$ 1,3 milhão para reforma do bunker [sala que abriga o acelerador linear] e finalizando a obra, no prazo de 30 dias, já será iniciada a instalação”, explicou Carlos Coimbra este mês, ao entregar veículos para a Vigilância Sanitária Estadual.

O aparelho de radioterapia que funcionará no HCAA veio de Goiânia (GO) graças às tratativas do governador Reinaldo Azambuja junto ao Ministério da Saúde. Com o novo acelerador linear, a capacidade de atendimento no Hospital de Câncer será dobrada. “O equipamento que tem hoje no hospital atende 50 pacientes por dia, pois é antigo e não pode ser sobrecarregado. Com o novo, o atendimento será feito em três períodos, chegando a 100 pacientes/dia e reduzindo a fila de espera pelo tratamento”, garantiu o secretário de saúde.

Conforme Carlos Coimbra, o acelerador linear do Hospital Universitário deverá funcionar ainda em 2018. “As obras para instalação estão previstas para março/abril desse ano”, disse. “Para o Hospital Regional de Campo Grande a instalação prevista é 2019, assim como para as duas unidades do interior. No total, teremos cinco novos aparelhos no projeto de expansão da radioterapia do Governo Federal, conforme previsão do Ministério da Saúde”, completou o secretário.

Atualmente, o SUS de Mato Grosso do Sul conta com três aparelhos aceleradores lineares. Um fica no HCAA, outro na Santa Casa de Campo Grande e o terceiro no Hospital Evangélico de Dourados.