Cassems Itinerante passará por Aquidauana neste sábado

O programa de assistência à saúde "Cassems Itinerante" passará, neste sábado (20), pelo município de Aquidauana, visando amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do Estado no acesso à medicina especializada nos locais onde não há disponibilidade desses serviços na Rede Própria ou na Credenciada.

No município, a população será atendida pelo clínico geral Odilon Coral.

Neste final de semana, também, haverá atendimento itinerante no município de Naviraí, com o atendimento da endocrinologista Lara Rubio e da psiquiatra Carolina Korndorfer.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da Cassems