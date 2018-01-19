Cassems Itinerante passará por Aquidauana neste sábado

Saúde
O objetivo principal do programa é amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do Estado no acesso à medicina especializada
O programa de assistência à saúde "Cassems Itinerante" passará, neste sábado (20), pelo município de Aquidauana, visando amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do Estado no acesso à medicina especializada nos locais onde não há disponibilidade desses serviços na Rede Própria ou na Credenciada.
No município, a população será atendida pelo clínico geral Odilon Coral.
Neste final de semana, também, haverá atendimento itinerante no município de Naviraí, com o atendimento da endocrinologista Lara Rubio e da psiquiatra Carolina Korndorfer.
*Com informações da Assessoria de Comunicação da Cassems
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