Secretário de Estado de Saúde visita Hospital Marechal Rondon

O Secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Coimbra, esteve em Jardim na tarde deste sábado, 20 de janeiro. O gestor da SES (Secretaria de Estado de Saúde), acompanhado do prefeito Guilherme Monteiro, participou da reunião com membros da diretoria do Hospital Marechal Rondon, onde conheceu a estrutura e buscou informações sobre as demandas da unidade.

Participaram também deste encontro: o Diretor Administrativo e Financeiro do Hospital Regional de MS (HRMS), Josceli Roberto Gomes, o presidente da Câmara de vereadores Fernandinho Ramos, vereador Alexandre Pitangueiras, Regiane Cacho, Coordenadora da Atenção Básica e o engenheiro do município Genézio Maidana.

Na ocasião foi discutido o valor previsto do investimento no Hospital Marechal Rondon, que inicialmente é de R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais) e o projeto que será apresentado à vigilância sanitária.

O convênio será realizado após a aprovação do projeto. De acordo com o secretário de saúde, a equipe de regulação e o arquiteto hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde, devem visitar o hospital nesta próxima semana para realização do estudo, com isso auxiliar na adequação do projeto.

Para o prefeito Guilherme Monteiro “O projeto de regionalização do Marechal Rondon é real e já está caminhando. O apoio do governo do Estado é fundamental para melhorarmos a saúde da população jardinense e atender municípios vizinhos”, conclui.