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Saúde

Em Jardim, secretaria promove encontros para incentivar combate ao tabagismo

Joilson Francelino Santana

Publicado em 18/02/2018 às 08:21

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O tabagismo é uma epidemia mundial, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a principal causa de morte evitável no mundo. Estima-se que, aproximadamente, cinco milhões de pessoas morrem anualmente por complicações relacionadas ao tabagismo.

Pensando em Promover a saúde da população, a Prefeitura Municipal de Jardim, através da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo encontros que visam incentivar hábitos de vida saudável, além de informar os malefícios do tabagismo, evitar a iniciação ao hábito de fumar, alertar quanto aos riscos da exposição passiva à fumaça do cigarro e principalmente oferecer ajuda às pessoas que desejam abandonar o vício de fumar.

Além de capacitar os profissionais de saúde para adequado acolhimento, aconselhamento e acompanhamento do tabagista.

Como funciona o programa:

São formados grupos, e quem deseja participar deverá procurar o ESF mais próximo de sua residência, onde vai passar por uma entrevista com enfermeira e/ou médico do ESF. Posteriormente o interessado será encaminhado à Unidade Básica de Saúde Nestor Pereira - Vila Angélica I, onde são realizados periodicamente os encontros.

O próximo encontro está marcado para segunda–feira, dia 19 de fevereiro, das 17h às 18h. A meta da secretaria é formar grupos de 15 pessoas, onde ambos passarão por quatro encontros com acompanhamento de psicóloga, terapeuta ocupacional, nutricionista, enfermeiros e médicos. Após estes 4 primeiro encontros serão formados grupos de manutenção para que os participantes recebam a assistência necessária para abandonar definitivamente o vício.

Os temas abordados são: Entender porque se fuma e como esse hábito afeta a saúde, os primeiros dias sem fumar, como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar e os benefícios após parar com o vício.

O próximo encontro acontece na UBS Nestor Pereira, localizada na rua R. Antônio Pinto Pereira, 430 - Vila Angélica, segunda-feira dia 19 de fevereiro, das 07h às 18h.

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