Programa 'A Saúde Mais Perto de Você Indigena' chega à Aquidauana em março

Programa "A Saúde Mais Perto de Você Indígena" chegará à Aquidauana. O objetivo é levar até as principais aldeias de Mato Grosso do Sul, solução em sua totalidade para as necessidades em saúde da população indígena como prevenção, diagnóstico e tratamento.

O Governador Reinaldo Azambuja, em parceria com a administração municipal, estão trazendo benefícios excepcionais para nossa gente. Desta vez, a população indígena de toda a região é quem será beneficiada com a chegada do programa "A Saúde Mais Perto de Você Indígena" neste mês de março.

Estima-se que que cerca de 8 mil indígenas de toda região poderão ser atendidos

"Nós estamos felizes demais com esta ação, a população de nossas aldeias precisa muito desta atenção especial", pontuou o prefeito Odilon em entrevista ao Aquidauana News.

Técnicos do estado e do município juntamente com o secretário de saúde Eduardo Moraes estiveram na aldeia lagoinha na semana passada discutindo os preparativos para o atendimento.

Na primeira edição realizada na aldeia Cachoeirinha no município de Miranda, o governador Reinaldo Azambuja reforçou que pretende levar esse serviço a todas as comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul.



