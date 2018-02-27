Jardim recebe a carreta do Hospital do Amor de Barretos

A carreta do Hospital do Amor de Barretos-Unidade Móvel, chegou em Jardim na última segunda-feira (26) e ficará na cidade até o dia 1° de março de 2018, realizando exames gratuitos de mamografia e preventivo papanicolau.

A unidade móvel estará atendendo em frente à Unidade Básica de Saúde - Nestor Pereira (Rua Antônio Pinto Pereira, n º 428 - Vila Angélica I) ao todo serão ofertadas 180 (cento e oitenta) vagas para Mamografia e 300 (trezentas) vagas para preventivos.

Os requisitos para a realização do exame de mamografia são os seguintes:

1. Público-Alvo: com idade entre 40 a 69 anos;

2. Não ter tido relação sexual no dia anterior ou estar no período menstrual;

3. Mulheres que não estejam grávidas ou amamentando;

Requisitos para realização do exame de Papanicolau/preventivo:

1. Ter idade mínima de 25 a 64 anos;

Quem tiver interesse de realizar os exames, basta comparecer na UBS Nestor Pereira, portando os seguintes documentos como: RG, CPF, CARTÃO SUS e comprovante de residência.

O prefeito Guilherme Monteiro (PSDB) agradeceu a presença dos deputados estaduais Beto Pereira (PSDB) e José Carlos e Barbosa (PSB) e destacou a importância da parceria do município de Jardim com os membros do Hospital do Amor de Barretos.

"Essa é uma excelente oportunidade para que as mulheres coloquem em dia seus exames, pois quando os problemas são diagnosticados precocemente, as chances de sucesso no tratamento são bem maiores".

Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos é uma instituição de saúde filantrópica brasileira especializada no tratamento e prevenção de câncer e mantém sua sede na cidade de Barretos, no estado de São Paulo.