Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 21:38

Buscar

Últimas notícias
X

Saúde

Jardim recebe a carreta do Hospital do Amor de Barretos

A unidade móvel estará na cidade de 26 de fevereiro a 1º de março

Schimene Duque Weber

Publicado em 27/02/2018 às 07:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A carreta do Hospital do Amor de Barretos-Unidade Móvel, chegou em Jardim na última segunda-feira (26) e ficará na cidade até o dia 1° de março de 2018, realizando exames gratuitos de mamografia e preventivo papanicolau.

A unidade móvel estará atendendo em frente à Unidade Básica de Saúde - Nestor Pereira (Rua Antônio Pinto Pereira, n º 428 - Vila Angélica I) ao todo serão ofertadas 180 (cento e oitenta) vagas para Mamografia e 300 (trezentas) vagas para preventivos. 

Os requisitos para a realização do exame de mamografia são os seguintes:

1. Público-Alvo:  com idade entre 40 a 69 anos;

2. Não ter tido relação sexual no dia anterior ou estar no período menstrual; 

3. Mulheres que não estejam grávidas ou amamentando;

Requisitos para realização do exame de Papanicolau/preventivo:

 1. Ter idade mínima de 25 a 64 anos;

Quem tiver interesse de realizar os exames, basta comparecer na UBS Nestor Pereira, portando os seguintes documentos como: RG, CPF, CARTÃO SUS e comprovante de residência.

O prefeito Guilherme Monteiro (PSDB) agradeceu a presença dos deputados estaduais Beto Pereira (PSDB) e José Carlos e Barbosa (PSB) e destacou a importância da parceria do município de Jardim com os membros do Hospital do Amor de Barretos.

"Essa é uma excelente oportunidade para que as mulheres coloquem em dia seus exames, pois quando os problemas são diagnosticados precocemente, as chances de sucesso no tratamento são bem maiores".

Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos é uma instituição de saúde filantrópica brasileira especializada no tratamento e prevenção de câncer e mantém sua sede na cidade de Barretos, no estado de São Paulo.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anvisa aprova novo medicamento para prevenção da enxaqueca

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Saúde

Rede Hemosul MS alerta para estoque crítico de sangue O+ e convoca doadores

Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento

Saúde

MS chega a 30 mortes por chikungunya e 9.832 casos confirmados neste ano

Publicidade

Saúde

Produtos irregulares vendidos como "emagrecedores" são proibidos pela Anvisa

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo