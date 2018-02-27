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Águas do Miranda

Rio Miranda recua 2 metros em Águas do Miranda e doações ajudam famílias na volta para casa

Luiz Guido Junior

Publicado em 27/02/2018 às 07:37

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Depois de subir mais de 3 metros e atingir índices históricos, o Rio Miranda finalmente começou a baixar no Distrito de Bonito, Águas do Miranda, e algumas das famílias que tiveram suas casas inundadas, já começaram os trabalhos de limpeza e devem retornar ainda nesta semana, com a ajuda da Prefeitura de Anastácio, responsável pela "parte" do rio retratada pelas imagens. Conforme o Secretário de Meio Ambiente do Município, Alexandre Ferro, depois que o tempo estabilizou, o nível do rio recuou 2 metros e a previsão é de que continue baixando.

Alexandre destacou que já foi decretada situação de emergência em todo o município devido aos estragos causados pela chuva da última terça-feira (20), o que deve facilitar a liberação de recursos federais para reparos emergenciais. O governo do Estado também já autorizou o repasse de R$ 4 milhões para as cidades mais atingidas pela inundações.

No Águas do Miranda, cerca de 60 famílias, entre ribeirinhos e moradores, contam com doações, tanto da sociedade bonitense, quanto do poder público municipal para se alimentar e restabelecer suas rotinas. Muitas perderam tudo que tinham com enchente e agora aguardam o nível do rio estabilizar para voltar para suas casas.

As famílias desabrigadas pelas enchentes que residem na área do distrito estão alojadas em casas de vizinhos e no barracão da comunidade, enquanto aproximadamente 20 famílias atingidas da região do Pesqueiro do Noé acamparam no campo de futebol, que é o ponto mais alto do local.

A Secretaria de Assistência Social, juntamente com a Defesa Civil e demais secretarias, tem prestado atendimento a essas famílias e um levantamento dos prejuízos ainda está sendo realizado. Produtos de limpeza e higiene pessoal, itens de cama e banho, móveis e utensílios domésticos em geral estão entre os itens mais urgentes para doação.

Uma equipe composta por servidores municipais conta com o apoio de máquinas, caminhões e barcos para entregar mais de quatro toneladas de donativos, que incluem cestas básicas, água potável, material de higiene, peças de roupas, brinquedos, lonas e colchões, entre outros itens.

O relatório divulgado pela Prefeitura de Anastácio demonstra que após o regresso das embarcações e da equipe que ficou em solo, praticamente 100% da população ribeirinha daquela localidade foi socorrida.

As aulas da Escola Municipal Rural do distrito foram suspensas devido à impossibilidade do comparecimento de parte dos alunos por falta de transporte, já que diversas estradas e pontes foram danificadas. A previsão é de que a situação normalize nesta semana.

 

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