Secretaria de Saúde de Aquidauana promove caravana de atendimento aos povos indígenas

Como já mencionado, a equipe de reportagem do jornal 'O Pantaneiro' elaborou uma enquete com o seguinte questionamento: dos serviços prestados pela atual administração da Prefeitura Municipal de Aquidauana, qual é o mais deficiente? Dos participantes, 39,78% votaram na opção 'Hospitais', o que mobilizou uma ação em busca de respostas públicas a respeito das reivindicações da população da cidade.

Durante a tarde da última segunda-feira (26), estivemos em uma reunião com o Secretário de Saúde, Dr. Eduardo Moraes, juntamente com o Diretor do Hospital Regional, Joacir Gomes, onde foram expostos os atuais dados de atendimento, bem como esclarecidas as eventuais dúvidas acerca da administração.

Um dos pontos levantados durante nossa entrevista é a respeito do evento que o município de Aquidauana irá promover nos próximos meses. O secretário de saúde, Dr. Eduardo Moraes, se mostrou empolgado com os atendimentos que serão prestados à população indígena da região. A caravana “A saúde mais perto de você para os povos indígenas”, já está em fase de elaboração de projeto e ainda não possui uma data especifica, mas a previsão é de que o evento seja realizado no fim do mês de março ou começo de abril.

Os atendimentos serão realizados, provavelmente, na aldeia de Taunay, 40km distante do município de Aquidauana. "Os Indígenas terão atendimentos oftalmológico, odontológico, cardíaco, urológico e talvez mamografia e ultrassom, serviços que a população indígena precisa bastante", destacou o Secretário.

Conta-se com o apoio da população, para que entenda que não será negado o atendimento aos outros povos, mas é que esse atendimento é especifico aos indígenas.

A passagem da Caravana deixou benefícios ao município de Miranda, pois equipamentos foram deixado na cidade para a realização de atendimento nos hospitais.

O Secretário de Saúde se diz esperançoso para que isso também ocorra. “Não há promessa feita, mas com o atendimento oftalmológico vindo através de carretas, existe a possibilidade que nós fiquemos com esses aparelhos oftalmológicos em Aquidauana. Já sinalizei a vontade de obter esses aparelhos aos deputados que nos visitaram nos últimos dias e solicitei que eles nos liberem uma emenda, para que nós possamos adquirir tais aparelhos, mas se a caravana nos trouxer é melhor ainda. Nós temos os profissionais que realizam procedimentos de cirurgias oftalmológica, como catarata, e só precisamos desses equipamentos", finalizou.