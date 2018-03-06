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Em Bonito, comunidade terá consultas oftalmológicas gratuitas

Agendamento será de 21 a 28 de março - exceto no sábado e no domingo

Renan Nucci

Publicado em 06/03/2018 às 14:43

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Em parceria com a Associação Olhar pelo Próximo, a Prefeitura Municipal de Bonito, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará diversos exames voltados para a área de Saúde Visual, disponibilizando aos moradores o atendimento gratuito de médicos oftalmologistas.

Não serão disponibilizadas, na ocasião, cirurgias ou óculos. As receitas terão validade de três meses.

Os serviços à população serão divididos em duas etapas:

Na primeira etapa - que acontecerá entre os dias 21 e 28 de março (exceto no sábado - dia 24, e no domingo - dia 25) serão agendadas as consultas no horário de 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 no auditório da Prefeitura Municipal (antigo plenário da Câmara de Vereadores), localizada na Rua Pilad Rebuá n.1780.

Na segunda etapa as consultas serão realizadas na Unidade Básica de Saúde (UBS) da região central, em datas ainda a serem definidas. A previsão é que ocorram no início do mês de abril, logo após a Semana Santa.

Entre os exames realizados pela entidade estão: Refração completa ou medida de grau; exames dos movimentos oculares; exames da parte anterior dos olhos; exames de fundo de olho e exames de pressão intraocular.

A Associação "Olhar pelo Próximo", foi criada no Estado de Goiás para atender a população carente na área de oftalmologia.

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