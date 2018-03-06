População recebe atendimento da Oficina Ortopédica Itinerante

Aquidauana recebe a partir desta quarta-feira (7), o caminhão adaptado da Oficina Ortopédica Itinerante Terrestre, do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV/APAE), numa ação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

A Oficina Ortopédica Itinerante Terrestre constitui-se como uma unidade de saúde itinerante com o objetivo principal de promover o acesso a órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM), calçados para pés neuropáticos, além de confecção de adaptações, ajustes e pequenos concertos nas órteses e próteses, já utilizados pelas populações que residem em locais sem acesso à Oficina Ortopédica Fixa.



O caminhão para a realização dos atendimentos ficará no estacionamento do CEM de Aquidauana. O atendimento será dos pacientes já agendados anteriormente via Sistema Nacional de Regulação-SISREG, entre os dias 19 a 26 de fevereiro/2018.

Serão ofertadas 48 vagas para a microrregião de Aquidauana durante os três dias de atendimento. “Serão três dias, 07, 08 e 09 de março, de atendimento da Oficina Ortopédica Itinerante Terrestre do CER APAE em Aquidauana para realização de prescrição, adaptação e manutenção de Órteses, Próteses e meios auxiliares de locomoção”, explicou o secretário municipal de Saúde, Dr. Eduardo Moraes.

A oficina ortopédica itinerante terrestre visa ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência no SUS que necessitam de órteses e próteses com foco na organização da Rede de Atenção à Saúde.

O prefeito Odilon Ribeiro agradeceu ao Governo do Estado e a APAE de Campo Grande pela viabilização de mais um ciclo de atendimento itinerante da Oficina Ortopédica em Aquidauana. “Além dos aquidauanenses, receberão atendimento os pacientes da microrregião. Esse atendimento itinerante traz agilidade e facilita com que muitas famílias possam trazer seus pacientes para serem atendidos, sair com medidas tiradas das próteses e órteses, facilitando para que recebam em poucos dias e possam usar suas OPMs”, completou o prefeito.

CER APAE