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Projeto Pingo d'água

Projeto Pingo d’água realiza atendimento odontológico gratuito em Aquidauana

Entre os dias 5 e 24 de março a população de Aquidauana ganha um reforço no atendimento odontológico gratuito e público

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 06/03/2018 às 12:20

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Aquidauana recebe entre os dias 5 a 24 de março o ônibus-consultório do Projeto Pingo d’água e sua equipe composta por dentistas e auxiliares de saúde bucal. Durante esses dias a população receberá um reforço no atendimento odontológico gratuito e público, o ônibus está estacionado esta semana no pátio do Parque de Exposição de Aquidauana, atendendo de segunda a sábado, em horário comercial, 22 pacientes por dia.

A partir da próxima segunda-feira (12), até o dia 24 de março, o ônibus seguirá para o Bairro Nova Aquidauana, onde ficará estacionado para atender a comunidade do bairro e quem mais precisar de atendimento.  Estão sendo disponibilizados até cinco procedimentos clínicos básicos por paciente, dentre eles, restaurações, extrações, raspagens e aplicação de flúor.

O ônibus-consultório pertence ao projeto Pingo d’água, criado pela Famasul e pelo Senar, com objetivo de ser uma ação social para levar atendimento odontológico às comunidades rurais e urbanas de forma gratuita com utilização de unidades móveis de atendimento terrestre equipadas com todo aparato de um consultório odontológico convencional.

 “Esse atendimento do Pingo d’água é uma ajuda e tanto para o Município, pois podemos agilizar as consultas e procedimentos odontológicos, de forma que os pacientes que agendados nas ESFs, sejam prontamente atendidos pela equipe do projeto e aqueles que não procuraram os dentistas das ESFs também receberão atendimento. A Prefeitura está ofertando a alimentação para equipe que atende no ônibus-consultório, estamos apoiando na logística e também na busca de paciente junto aos EFS’s”, explicou o prefeito.

Somente entre 2016 e 2017, o projeto Pingo d’água contemplou 27 municípios do Estado, atendendo 10.044 pessoas em mais de 50.405 mil procedimentos clínicos.

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