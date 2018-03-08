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Desrespeito

População de Anastácio sofre com a falta de médicos e descaso com a saúde

O Posto de Saúde da Vila Umbelina atende mais de 6 bairros, porém quem procura o local para receber atendimento se vê frustrado e desamparado pelo poder público.

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 08/03/2018 às 11:46

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Há uma semana, moradores Anastácio sofrem com a falta de médico na unidade “Estratégia Saúde da Família”. Um dos maiores postos de atendimento da população está sem médico há exatamente uma semana.  O Posto de Saúde da Vila Umbelina atende mais de 6 bairros, porém quem procura o local para receber atendimento se vê frustrado e desamparado pelo poder público. 

A população está indignada. “Uma vergonha, vir aqui e não tem médico no posto que é o maior da cidade já faz uma semana” – Mileide Sousa, manicure, foi com a filha até o posto e não recebeu atendimento.  Alide Couto, de 57 anos, fala que a Secretaria de Saúde e Prefeitura não estão “nem aí” para a população: “Agora é  assim eles não estão nem ai pra nós. Mesmo se tiver doente nós temos que dar um jeito, porque se depender deles vão arrumar médico só ano que vem e olhe lá”.

“É ruim não só pra mim, que estou com dor nas costas e braço e sim pra população inteira. Se o prefeito passa mal ele não vai vir aqui, ele vai procurar melhor atendimento em  Aquidauana. Aqui em Anastácio saúde está feia”, a indignação do S. João Nascimento, de 77 anos,  aposentado reflete o sentimento de todos.

A Chefe dos Postos de Saúde de Anastácio,  Naina Revero confirmou que o local está sem médico e que casos mais graves estão sendo encaminhados pela enfermeira responsável para outros postos de atendimento. “ESF está sem médico mesmo, pois a médica foi pra outro município, porém casos mais urgentes a enfermeira está encaminhando pra outras unidades”. Naina comentou ainda que estão atrás de médicos, mas não acha. Ela informou ainda que o ESF Altos, que também estava sem médico, retomou os atendimentos. 

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