Obra da Unidade de Trauma é entregue, mas atendimento começa só em maio

A obra da Unidade de Trauma, hospital especializado em politraumatismo construído em anexo à Santa Casa de Campo Grande, foi entregue neste domingo, em evento com a presença do Ministro da Saúde Ricardo Barros, do Ministro Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, do governador do Estado, Reinaldo Azambuja, e do prefeito Marcos Trad. Entretanto, o atendimento deve começar apenas em maio.

Segundo Esacheu Nascimento, presidente da Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG), entidade responsável pela gestão da Santa Casa, a obra começou há 22 anos, mas jamais foi concluída por conta de problemas na execução do projeto. Em 2016 os trabalhos foram retomados com empenho de R$ 12,6 milhões, dentre os quais R$ 8 milhões de recursos federais, estaduais e municipais, e R$ 4,6 milhões de convênio entre o Governo do Estado e a Santa Casa.

"Foi preciso readequar 1.500 metros quadrados de obras que estavam em desacordo com o projeto", explicou Esacheu, lembrando que ainda estão previstos mais investimentos. "Conseguimos R$ 1,7 milhão para ampliação da cozinha da Santa Casa e mais R$ 6 milhões para a lavanderia", disse ele. Para entrar em funcionamento, a unidade do Trauma aguarda aparelhamento.

O local realizará atendimentos de média e alta complexidade em ortopedia, auxiliando a desafogar o sistema de saúde na Capital. Cerca de 60% dos pacientes que dão entrada no hospital são vítimas de politraumatismo, a maior parte motociclistas.

"Tudo o que podemos fazer para melhorar a saúde da nossa cidade estamos fazendo.São 20 anos de uma obra estagnada, mas que em um ano e três meses da nossa gestão, conseguimos aporte de quatro milhões da prefeitura, que junto com a ajuda do governo do Estado, estramos entregando este sonho que pertence a Campo Grande", destacou o prefeito Marcos Trad.

ESTRUTURA

A unidade de Trauma tem 6.600 metros quadrados de área construída, 100 leitos de internação, 10 leitos de UTI, cinco salas cirúrgicas, duas salas para cirurgia de pequeno porte, uma sala de fisioterapia, uma sala de reabilitação, três salas de observação com 15 leitos, duas salas de raio x, uma sala de tomografia, duas salas de odontologia, três consultórios e uma sala de emergência. "Na viagem estive conversando com o Ministro Ricardos Barros e reforço que são seis milhões do governo Temer que estamos colocando aqui", disse o Ministro Marun.

Conforme divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, a previsão é que a nova unidade de urgência e emergência realize anualmente 10 mil internações, nove mil cirurgias, 10 mil consultas, além de ampliar os serviços de diagnósticos clínicos e de imagens. "Quero dizer a vocês que estamos comemorando a realização de mais um sonho. Neste 675 dias como Ministro, já foram mais de 301 milhões destinados a Mato Grosso do Sul, dentre os quais 202 milhões em emendas parlamentares".