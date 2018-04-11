3ª Corrida e Caminhada Sangue Bom será realizada no próximo domingo

Acontece no próximo domingo (15), a terceira edição da "Corrida e Caminhada Sangue Bom". A Corrida, que é realizada pelo Instituto Sangue Bom (ISB), tem o objetivo de incentivar a doação de sangue, cadastramento e recadastramento de medula óssea e de órgãos, além de comemorar um ano de existência do ISB. A largada da prova será em Campo Grande/MS, em frente ao Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, às 8h, e a concentração começa às 7h. As inscrições ainda podem ser feitas até a próxima sexta-feira (13), na farmácia Lunia, que fica na Rua Antônio Maria Coelho, 2016. A entrega dos kits acontece na sexta-feira (13), das 8h às 18h, e no sábado, das 8h às 12h, também na farmácia Lunia. Nesta edição, a Corrida contará com a participação do atleta Transplantado de Medula Óssea (TMO) Rodrigo Cristiano Machado, nadador medalhista em diversas categorias no último World Transplant Games, realizado em Málaga, na Espanha, em junho de 2017.

Em sua terceira edição, a "Corrida e Caminhada Sangue Bom" mantém o foco em conscientizar a sociedade sobre a importância da doação de sangue, medula e órgãos, além de despertar o interesse por uma melhor qualidade de vida, por meio da prática de esportes. O presidente do Instituto Sangue Bom, professor Carlão, que é transplantado de medula óssea, acredita que a Corrida é uma importante ferramenta para inspirar a solidariedade.

"O Instituto Sangue Bom está completando um ano de ações e eu estou prestes a completar um ano e meio de transplante. O ISB tem realizado várias atividades com o intuito de estimular e fidelizar na sociedade o gesto solidário da doação de sangue, medula e órgãos. A Corrida está na sua terceira edição, cumprindo o seu papel de incentivar a solidariedade e a prática esportiva como forma de garantir uma vida mais saudável, inclusive para o transplantado", pontua.

Carlão destaca que as chances de achar um doador de medula óssea compatível é uma das maiores dificuldades que os pacientes encontram. "O transplante de medula óssea, que pode tratar cerca de 80 doenças diferentes, em qualquer estágio e em qualquer faixa etária, é muito difícil de ser realizado por conta da probabilidade: as chances de achar um doador compatível é de 1 a cada 100 mil, sendo que somente 25% encontram um doador ideal (irmão compatível), o que deixa um número expressivo de 75% de pacientes em busca de doadores alternativos. Essa busca pode ser feita através de voluntários, bancos públicos de sangue, cordão umbilical ou familiares parcialmente compatíveis", explica.

O Professor Carlão salienta ainda a necessidade dos doadores de medula óssea cadastrados no Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea) atualizarem seus dados. "Para aumentar a probabilidade de êxito na localização, é fundamental manter os dados cadastrais atualizados no Redome, caso haja alguma mudança de informação", finaliza.

Esta edição da Corrida contará com um convidado especial, o nadador Transplantado de Medula Óssea (TMO) Rodrigo Cristiano Machado, que participará da prova. Rodrigo, 45 anos, realizou transplante de medula óssea em 2013 e, em 2017, destacou-se no último World Transplant Games, realizado em Málaga, na Espanha, em junho de 2017. Ele foi medalhista de ouro nos 100 metros livre e prata em mais três provas: 50 e 100 metros costas e 200 metros livre. Rodrigo também garantiu o ouro nos 200 metros medley, com direito a quebra de recorde mundial na categoria.