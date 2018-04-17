Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 21:42

Buscar

Últimas notícias
X

Lei

O dia 2 de abril será celebrado anualmente como o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo

A data escolhida segue convenção da Organização das Nações Unidas (ONU)

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 17/04/2018 às 08:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

 


O dia 2 de abril será celebrado anualmente como o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. É o que estabelece a Lei 13.652/2018, publicada ontem segunda-feira (16) no Diário Oficial da União.

A data escolhida segue convenção da Organização das Nações Unidas (ONU), que celebra o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo (World Autism Awareness Day) desde 2008.

A nova norma tem origem no Projeto de Lei do Senado (PLS) 321/2010, aprovado no Senado em 2014 e na Câmara dos Deputados em dezembro de 2017.

O autor do projeto é o ex-senador Flávio Arns (PR). Na justificação da proposta, apresentada em 2010, ele citou pesquisa realizada no Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo, em 2007, segundo a qual havia cerca de 1 milhão de casos de autismo no Brasil.

"É urgente que se criem mecanismos de estímulo às autoridades no sentido de implementarem políticas de saúde pública para o tratamento e o diagnóstico do autismo e, também, de apoio às pesquisas na área", alega.

A intenção, segundo Arns, é realizar debates e campanhas de alerta, para conscientizar a população sobre o autismo e, com isso, evitar a discriminação das pessoas com o transtorno e permitir a participação delas na vida em sociedade e o exercício da cidadania.

O relator do projeto na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), senador Alvaro Dias (Pode-PR), corroborou com as ponderações do autor, ao afirmar que a celebração "ensejará maior conhecimento acerca da síndrome e, em decorrência, maior integração social daquelas que vivem com ela".

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anvisa aprova novo medicamento para prevenção da enxaqueca

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Saúde

Rede Hemosul MS alerta para estoque crítico de sangue O+ e convoca doadores

Reserva está em cerca de 20% do volume considerado ideal; instituição pede mobilização para evitar desabastecimento

Saúde

MS chega a 30 mortes por chikungunya e 9.832 casos confirmados neste ano

Publicidade

Saúde

Produtos irregulares vendidos como "emagrecedores" são proibidos pela Anvisa

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo