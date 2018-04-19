Gripe H3N2 faz segunda vítima do ano em Mato Grosso do Sul

O novo vírus da influenza H3N2 vitimou mais uma pessoa em Mato Grosso do Sul. Hudson Paredes Rodrigues, de 40 anos, não resistiu a gripe e morreu na noite de terça-feira (17) no Hospital Universitário de Campo Grande. Esse é o segundo caso de morte pela doença registrado no Estado.

O homem deu entrada no hospital no dia 16, após ser transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Leblon.

A primeira vítima foi uma mulher de 53 anos, morreu dia 17 de março, em Campo Grande.. A paciente apresentava, também, quadro de diabetes e hipertensão, que são considerados fatores de risco e, portanto, deixam pacientes mais vulneráveis ao vírus.

Sintomas

Os principais sintomas da gripe, causada pelo vírus influenza, são: febre, tosse, dor de garganta, dores no corpo e mal estar. As complicações mais comuns são pneumonias e demais dificuldades respiratórias. A SES (Secretaria de Estado de Saúde) alerta que o medicamento utilizado para combater o vírus da influenza, Tamiflu (Oseltamivir), está disponível em todo o Estado gratuitamente.

Campanha Nacional de Vacinação começa no dia 23 de abril

Começa no próximo dia 23 de abril a 20° Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza que tem como meta, em Mato Grosso do Sul, vacinar pelo menos 90% do público alvo, o que representa 663.656 mil pessoas. Conforme nota técnica divulgada no dia 11 de abril pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Superintendência Geral de Vigilância em Saúde, a campanha vai até o dia 1° de junho, sendo 12 de maio o dia de mobilização nacional – Dia D.

Fazem parte do público alvo – 737.395 mil pessoas- crianças de 06 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, professores, profissionais da saúde, povos indígenas, indivíduos com 60 anos ou mais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população carcerária e funcionários do sistema prisional, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independente da idade.

De acordo com o escalonamento da entrega da vacina, o início da campanha, no dia 23 de abril, será para os grupos prioritários do público alvo que são: profissionais de saúde, crianças de 06 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas e professores. A partir do dia 12 de maio a vacinação será estendida para a população com idade acima de 60 anos. Para os demais grupos, a campanha estará disponível apenas no dia 21 de maio.