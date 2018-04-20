20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe começa na próxima terça-feira

Com a chegada das temperaturas mais amenas e do tempo seco, começa na próxima terça-feira (24) a campanha nacional de vacinação em Aquidauana. Lançada pelo Ministério da Saúde, a vacina protege contra os vírus H1N1, influenza B e o H3N2, sendo este último responsável pelo aumento significativo de mortes no Hemisfério Norte.

A enfermeira responsável pelo setor de Vigilância Epidemiológica de Aquidauana, Sandra Regina Pereira Szczuk, esclarece que o objetivo da campanha é reduzir as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população alvo para vacinação.

"Nos grupos prioritários para a vacinação no município, estão 3382 crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, 540 gestantes em qualquer idade gestacional, 89 puérperas no período de 45 dias após o parto, 842 trabalhadores de saúde, 435 professores de escolas públicas e privadas, 5.338 idosos (mais de 60 anos), 1.692 pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais", apontou.

Sandra ressalta que para as pessoas portadoras de doenças crônicas é necessária a prescrição médica com a indicação da vacina contra a influenza que deverá ser apresentada no ato da imunização. A enfermeira informa que a meta da campanha é atingir 90% de cada grupo prioritário.

“Para tanto, a sala de vacinas estará aberta no período da manhã e no período da tarde, aproveitando ainda para aplicar outras vacinas em atraso. Já no dia 12 de maio (sábado), o atendimento será das 8h às 17 horas. O cidadão deve levar o seu cartão de vacina", acrescentou.

A vacinação será feita de forma escalonada seguindo calendário do Ministério da Saúde.

Contágio - a influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral aguda que afeta o sistema respiratório e que pode levar à morte. A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após contato com superfícies pode levar o agente infeccioso direto à boca, olhos e nariz. Confira o calendário a seguir:

Calendário

23/04

• Crianças de seis meses a menores de cinco anos;

• Gestantes;

• Puérperas;

• Trabalhador de Saúde;

• Professores;

12/05

• Indivíduos com 60 anos ou mais de idade;

21/05

• Povos indígenas;

• Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

• População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional,

• Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independe da idade, (conforme indicação do Ministério da Saúde em conjunto com sociedades científica).