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Aquidauana

20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe começa na próxima terça-feira

A meta da campanha é atingir 90% de cada grupo prioritário. Confira o calendário de vacinação

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 20/04/2018 às 09:13

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Com a chegada das temperaturas mais amenas e do tempo seco, começa na próxima terça-feira (24) a campanha nacional de vacinação em Aquidauana. Lançada pelo Ministério da Saúde, a vacina protege contra os vírus H1N1, influenza B e o H3N2, sendo este último responsável pelo aumento significativo de mortes no Hemisfério Norte.
 
A enfermeira responsável pelo setor de Vigilância Epidemiológica de Aquidauana, Sandra Regina Pereira Szczuk, esclarece que o objetivo da campanha é reduzir as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população alvo para vacinação.
 
"Nos grupos prioritários para a vacinação no município, estão 3382 crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, 540 gestantes em qualquer idade gestacional, 89 puérperas no período de 45 dias após o parto, 842 trabalhadores de saúde, 435 professores de escolas públicas e privadas, 5.338 idosos (mais de 60 anos), 1.692 pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais", apontou.
 
Sandra ressalta que para as pessoas portadoras de doenças crônicas é necessária a prescrição médica com a indicação da vacina contra a influenza que deverá ser apresentada no ato da imunização. A enfermeira informa que a meta da campanha é atingir 90% de cada grupo prioritário. 
 
“Para tanto, a sala de vacinas estará aberta no período da manhã e no período da tarde, aproveitando ainda para aplicar outras vacinas em atraso. Já no dia 12 de maio (sábado), o atendimento será das 8h às 17 horas. O cidadão deve levar o seu cartão de vacina", acrescentou.
 
A vacinação será feita de forma escalonada seguindo calendário do Ministério da Saúde.
 
Contágio - a influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral aguda que afeta o sistema respiratório e que pode levar à morte. A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após contato com superfícies pode levar o agente infeccioso direto à boca, olhos e nariz. Confira o calendário a seguir:
 
Calendário
 
23/04
Crianças de seis meses a menores de cinco anos;
Gestantes;
Puérperas;
Trabalhador de Saúde; 
Professores;
 
12/05
Indivíduos com 60 anos ou mais de idade; 
 
21/05
Povos indígenas; 
Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; 
População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional,
Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independe da idade, (conforme indicação do Ministério da Saúde em conjunto com sociedades científica).
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