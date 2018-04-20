Anvisa aprova novo remédio para hepatite C

Um novo remédio para tratamento de hepatite C teve o registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na segunda-feira (16), com publicação no Diário Oficial da União.

O Maviret (glecaprevir/pibrentasvir) será vendido em comprimidos de 100mg e 40mg.

Segundo a Anvisa, o medicamento é indicado para pacientes com e sem cirrose em tratamento de hepatite C (genótipos 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

Conhecida por provocar inflamação do fígado, a infecção é crônica e afeta cerca de 170 milhões de pessoas, sendo transmitida por meio do sangue, pelo compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear, escovas de dente, alicates de unha, entre outros. Não existe vacina para a doença, mas já existe cura.