Descubra os benefícios dos alimentos orgânicos

Os orgânicos possuem mais nutrientes, são mais saborosos, garantem uma fonte saudável de alimento e ainda colaboram para um meio de vida mais sustentável, uma vez que os agricultores tratam o meio ambiente com o respeito necessário.

"Se eu comparar a cenoura orgânica com a cenoura convencional, a primeira vai ser menor e com uma coloração mais forte.

Essa coloração mais forte é o que vai defendê-lo das pragas que poderiam causar algum dano", explica Simone Rocha, nutricionista Simone Rocha, presidente da Associação de Nutrição do Distrito Federal.

"Essas substâncias bioativas estão bem mais presentes nos orgânicos. Isso resulta em mais antioxidantes para o nosso organismo, que são substâncias que melhorarão nosso sistema imunológico e prevenirão diversas doenças."

Uma das diferenças entre o alimento orgânico e o tradicional é essa potencialidade que ele tem de carregar mais defesas naturais.

O licopeno encontrado no tomate, por exemplo, é um poderoso antioxidante que retarda o envelhecimento e pode ajudar a prevenir alguns tipos de câncer, entre eles o de próstata.

Já o caroteno da cenoura combate infecções e atua de forma benéfica nas artérias, reduzindo o risco de infarto.

Os benefícios dos orgânicos não param por aí. "Alguns alimentos devem ser consumidos preferencialmente com a casca, como é o caso da maçã.

Na casca dela há uma grande quantidade de pectina, da qual precisamos, e você pode consumi-la com mais segurança se a maçã for orgânica.

O orgânico você pode consumir o produto integralmente, ou seja, a polpa, a casca, as folhas. Tudo isso sem o risco de colocar resíduos de agrotóxicos em seu organismo", ensina a nutricionista.

Os orgânicos não se resumem a frutas e legumes. A cadeia de produção orgânica alcança outras áreas que vão ajudar tanto o meio ambiente quanto a saúde do consumidor.

Carnes e ovos, quando orgânicos, são produzidos por meio de rebanhos e granjas que trabalham de uma maneira bem diferente da indústria convencional.

Os animais não sofrem estresse e se alimentam também de orgânicos. Assim, a proteína chega à mesa da forma mais natural possível e com a garantia de ser um produto mais seguro e saudável.

Vale lembrar que os produtos orgânicos recebem um selo de certificação, o SisOrg (Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica). O símbolo garante que o alimento oferecido é natural e livre de alterações químicas.