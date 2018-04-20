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Terapeutas holísticos de Mato Grosso do Sul se organizam em Associação

Assembleia de fundação da ATHO-MS será na próxima segunda-feira, dia 23 de abril

Renan Nucci

Publicado em 20/04/2018 às 15:32

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Na próxima segunda-feira, 23 de abril, um grupo de terapeutas de Dourados, Campo Grande e Bonito, promoverá uma assembleia para fundar a Associação dos Terapeutas Holísticos de Mato Grosso do Sul (ATHO-MS). A assembleia será realizada na sede da futura associação, na Rua Albino Torraca, 1790, Vila Progresso, a partir das 17h30, e todos os interessados estão convidados a participar.

Terapia holística é o nome que se dá a qualquer terapia que siga os princípios do holismo. A abordagem holística entende que os elementos físico, mental, emocional e espiritual de cada pessoa formam um sistema, e objetiva tratar de toda a pessoa em seu contexto, concentrando-se tanto na causa da doença como dos sintomas.

Reiki, florais, acupuntura, auricoloterapia, massagens, reflexologia, thetahealing, access consciousness, alinhamento energético, constelação sistêmica, fitoenergética, hipnoterapia e mais uma infinidade de vertentes, muitas derivadas umas das outras. Todas essas técnicas são classificadas como terapias holísticas e têm ganhado cada vez mais espaço entre os que buscam equilíbrio, harmonia e uma vida mais saudável em todos os aspectos (físico, mental, emocional e espiritual).

Essas técnicas, antes também chamadas de terapias alternativas, têm reconhecimento também do Sistema Único de Saúde (SUS), que já inclui e oferece 29 procedimentos como Práticas Integrativas e Complementares (PICS). Essas práticas são descritas pelo Ministério da Saúde como “investimento em prevenção à saúde, para evitar que as pessoas fiquem doentes”. 

“Nosso objetivo com a ATHO-MS é reunir e organizar os terapeutas para trabalharmos e crescermos juntos, seja organizando cursos de formação e aperfeiçoamento, ou promovendo o reconhecimento e a visibilidade para aqueles que já atuam como terapeutas”, explica Monad Clemente, uma das organizadoras da Associação.

Poderão se associar à ATHO-MS, terapeutas que comprovem formação na área e que atuem no Estado de Mato Grosso do Sul. A assembleia de fundação da ATHO-MS também vai eleger e dar posse à primeira diretoria da entidade. A participação é aberta a todos os interessados.

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