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Aquidauana

Campeiro de Camisão morre por influenza depois de uma semana internado no Regional

Vítima foi acometida pelo vírus H3N2, subtipo de Influenzavirus, e será sepultada rapidamente

Renan Nucci

Publicado em 23/04/2018 às 15:25

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Jânio Vieira, de 48 anos

Faleceu por volta das 10 horas da manhã desta segunda-feira, no Hospital Regional Doutor Estácio Muniz, em Aquidauana, o trabalhador rural Jânio Vieira, de 48 anos, vítima do vírus H3N2, subtipo de Influenzavirus, que transmite a gripe. Segundo o médico Diogo Bossay, diretor técnico da unidade, a vítima não poderá nem mesmo ser velada por muito tempo, por conta do risco de infecção.

Lorraina Miranda, de 26 anos, prima de Jânio, relatou que o trabalhador vivia no distrito de Camisão, onde atuava como campeiro, mas que no início do mês veio para perto da família, no Bairro Santa Terezinha, porque estava se sentindo mal. "Ele reclamava de dores no peito e dificuldades para respirar, aí veio pra cá, para que pudéssemos ajudá-lo", explicou Lorraina. 

A jovem disse que nos primeiros dias, imaginava que o problema de saúde pudesse ser algo ligado às bebidas alcoólicas, pois Jânio gostava de beber, porém, a situação só piorou. Ele ficou internado por uma semana no Regional. Depois de alguns dias, chegou a fugir da unidade, mas foi encontrado e levado de volta diretamente para o Centro de Terapia Intensiva (CTI).

O organismo não reagiu ao tratamento e o homem morreu. Segundo Bossay, Jânio havia dado entrada com pneumonia grave, seguida de síndrome da angústia respiratória grave, como consequência do H3N2. "Ele estava internado em isolamento e não tinha nem mesmo contato com familiares. Só médicos e enfermeiros devidamente protegidos falavam com ele", disse. 

Por este motivo, não poderá nem mesmo ser velado, pois há risco de contaminação. Poré, o médico alega que não há motivos para pânico, pois chegou período de vacinação. Para a família, fica o sentimento de tristeza. "Ele era uma pessoa alegre e não merecia um fim desses, sem poder nem ao mesmo ser velado. É muito triste", lamentou Lorraina. O sepultamento ocorro logo mais, no cemitério Cidade de Natureza, às 17 horas.
 

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