Com quatro mortes em MS, busca por vacina contra a gripe é intensa

Saúde
As as doses serão liberadas para toda a população após o dia 1° de junho, prazo máximo para o fim da primeira etapa da campanha
A Campanha de Vacinação Contra a Gripe começou em Mato Grosso do Sul com quatro mortes já confirmadas por H3N2, além de outros dois óbitos em investigação. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirma ainda onze casos da doença e outras 124 notificações em 22 municípios. A procura pela vacina foi grande nos postos.
Em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) já reconhece 103 notificações de influenza este ano e dez casos confirmados – um em fevereiro, quatro em março e cinco este mês. Já as mortes ocorreram em março e abril.
Ontem, foi o primeiro dia da campanha de vacinação nas unidades de saúde e a procura foi grande. Por enquanto, apenas os grupos prioritários podem ser imunizados, mas as doses serão liberadas para toda a população após o dia 1° de junho, prazo máximo para o fim da primeira etapa da
campanha.
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